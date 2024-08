„6-6 kilóval könnyebben tértünk haza” – Krausz Gábort és Mikes Annát megviselte az Ázsia Expressz

Krausz Gábor és Mikes Anna igazán büszke lehet magára, hiszen olyan kalandba vágtak a fejszéjét, amit azért sokan nem vállaltak volna be!. Természetesen az Ázsia Expresszről van szó, ami ezúttal a Fülöp-szigeteket és Tajvant vette célba a versenyzőkkel, és azt talán mondanunk sem kell, hogy nem egy sétagaloppra kellett beneveznie a sztárpároknak. Gáborékat egyébként eleinte óvva intették a műsortól, hiszen „friss” szerelmesekként mondhatni kockára tették a kapcsolatukat, viszont egyúttal rá is cáfoltak azokra, akik féltették őket. A páros erősebben tért vissza a kontinenseket átívelő kalandról, amit elmondásuk szerint főként annak köszönhetnek, hogy már a Dancing with the Stars műsorában egy olyan kötelék alakult ki köztük, amit nem lehet megtörni.

Krausz Gábor és Mikes Anna kapcsolata megerősödött az Ázsia Expressz által (Fotó: Bors)

Krausz Gábor: Voltak félelmeim

Nos, az biztos, hogy Gábor és Anna szerelmének jót tett az Ázsia Expressz, azonban akadt olyan dolog, ami bizony nem ennyire kellemes emlék a számukra... Az pedig a gasztronómia... Mondjuk Ördög Nórinak is komoly szerepe volt abban, hogy a sztárséf és a táncosnő így gondolkozzon az ázsiai kalandról.

– Azt azért tudni kell, hogy a Fülöp-szigetek nem a gasztronómia fellegvára. Sajnos ezt tapasztaltuk is, Nórinak köszönhetően… Olyanokat talált ki, hogy együnk majomagyvelőt, meg kígyóvért… Megmondom őszintén, én már az elején mondtam Annának, hogy jobb, ha megkíméljük magukat, és inkább gyorséttermekbe megyünk kuncsorogni majd. Hát, ki fog derülni, hogy ebből mi sikerült – kezdte a Borsnak Gábor, akitől kedvese vette át a szót. Anna elárulta, hogy bizony a szokatlan ételek megszabadították őket 1-2 kilótól. Vagyis kicsit többtől.

Hozzátenném, hogy Gábor és én is 6-6 kilóval könnyebben tértünk haza. Ez szerintem jól megmutatja, hogy milyen volt a gasztronómia

– fogalmazott Anna, aki egyébként nagyon bátran vágott neki ennek a kalandnak. Elmondása szerint ő nem félt semmitől, csak rábízta magát a sorsra, ellenben Krausz Gábor felkészült a lehető legrosszabbra is.

– Nekem voltak félelmeim. A rovaroktól, a kígyóktól, a vad kutyáktól, a szálláskereséstől, a stoppolástól és a mindenféle megalázó helyzetektől. Be is bizonyosodott, hogy ezek a félelmeim nem voltak alaptalanok, mert szinte minden megtörtént, amitől féltem. Sokszor kerültünk számomra olyan helyzetbe, ami megalázó volt, de legalább túléltük, és egyébként nagyon jól is éreztük magunkat – nevetett a sztárséf, aki ma már inkább a megszépült emlékekre gondol vissza.