„Meglepően hangozhat, de!” - csattanós vallomást tett Köllő Babett

Köllő Babett nagyon szoros viszonyban van lányával, a tinédzserkori gondokkal pedig most szülőként is szembesül. A műsorvezető a Borsnak adott interjújában arról mesélt, ő maga teljesen más volt tiniként, mint amilyenre az emberek gondolnának.

Köllő Babett és Milla nagyon szoros anya-lánya kapcsolatban vannak (Fotó: Fehér Norbert)

Mintagyerek volt

– Meglepően hangozhat, de kitűnő tanuló voltam, jól sportoltam,

anyukám mindig azt mondta, hogy minden szülőnek ilyen gyereket kíván. Ha évente kétszer bement szülői értekezletre, akkor tudta, hogy csak jókat fog hallani rólam. Jó gyerek voltam, nem voltak balhéim.

Pécsre jártam középiskolába, reggel hétkor már a balett teremben voltam, este pedig előadásaim voltak. Nálam elmaradtak a szélsőséges kirohanások, mivel a színház miatt 15-16 évesen már dolgoztam. Egész egyszerűen nem volt időm a hülyeségekre, mert kellőképpen le voltam kötve ahhoz, hogy akár eszembe jussanak.

Babett elárulta, hogy az extrém lázadások nem hiányoztak az életéből később sem.

– Egyszer rúgtam be, de akkor is azért, mert nem tudtam igazán, hogy milyen hatása van az alkoholnak. Azért ha valaki közelebbről is ismer, az tudja, hogy én egyébként is ilyen vagyok, kontroll alatt tartom magam és általában próbálom megtalálni az aranyközéputat.”

A színésznő szerint ez részben annak is köszönhető, hogy régen teljesen mások voltak a nevelési elvek.

Köllő Babett tini korában jó tanuló volt, kimaradtak az életéből az extrém lázadások (Fotó: Fehér Norbert)

Egy valamihez Köllő Babett is ragaszkodik

A sztáranyuka sok tekintetben lazán veszi a dolgokat, de van valami, amiből nem enged.

– Tőlünk még sokkal jobban megkövetelték a tiszteletet, mint manapság a gyerekektől.

Én életemben nem mertem rossz szót szólni a szüleimnek vagy a tanáraimnak, féltünk is tőlük, meg el is süllyedtem volna szégyenemben.

Anyukámnak nem kellett feltétlenül magyarázatot adnia arra, hogy mit miért nem lehet, elég volt annyi, hogy »azért, mert azt mondtam és kész«. Ez ma már nincs így. Mi sokkal lazábbak vagyunk, mindent megbeszélünk Millával, de a flegmázást én sem tűröm, ha esetleg nem tetszik hangsúly, akkor azonnal szólok. A tiszteletlenséget semmilyen szinten nem viselem.

Köllő Babett nemrég a Richter Safari Parkban járt lányával, sok közös anya-lánya programjuk van (Fotó: Fehér Norbert)

Köllő Babett az elmúlt időben több videót is megosztott közösségi oldalain lányával. Mint mondja, ezek révén elkezdte egészen más szemmel nézni a kamaszokat. – Sokszor nevetve fogadom Milla tinidolgait, néha meg egyenesen a plafonra mászom tőlük. Arra gondoltam, elkezdem csokorba szedni, hogy mik azok, amik nálam kiverik a biztosítékot és azt látom, hogy nagyon sok szülő tud velem azonosulni, tényleg olyan, mintha ugyanazt a kamasz gyereket nevelnénk, valaki még írta is. Nincs új a nap alatt, az én korosztályomnak is megvolt a maga jellemző viselkedése, a mostani korosztálynak is megvan.

Annyit pedig már biztosan tudhatunk, hogy a jövőben is lehet majd számítani hasonló videókra.