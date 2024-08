Kiszel Tünde 20 évet letagadhatna a korából, a lánya testvérének nézik - fotó

Az ország naptárdívája, Kiszel Tünde folyamatosan elkápráztatja a képeivel a rajongóit, hiszen mindegyiken egészen csodálatosan néz ki. Nem csoda, hogy ennyire népszerűek a kalendáriumai, hiszen azokban is akad pár figyelemfelkeltő felvétel a csinos hírességről – aki nem mellesleg rendszeresen meglepi a hódolóit a közösségi oldalán is.

Kiszel Tünde / Fotó: Szabolcs László

Most is egy kifejezetten különleges poszttal jelentkezett Kiszel Tünde, ugyanis a fotókon nem más látható mellette, mint a csodaszép lánya, Hunyadi Donatella. Együtt pózolnak a képeken, a kommentelők pedig alig hisznek a szemüknek, annyira csinosak egymás mellett – sőt, volt olyan ember is, aki Donatella nővérének nézte a sztármamit.

Csak úgy özönlenek a dicséretek Kiszel Tünde posztjához, ami kicsit sem meglepő, hiszen valóban egy olyan bejegyzésről van szó, ami különleges helyre került a rajongói szívében, mivel a lányával együtt látható a naptárdíva, miközben ő és Donatella is kifogástalanul festenek a szoknyás, csábítóan elegáns egyberuhájukban.

Itt lehet megtekinteni Kiszel Tünde posztját: