Fülledt: forró nyári fotókon Kiszel Tünde és Donatella

Kiszel Tünde népszerűsége évtizedek óta fennáll. Ám azt, hogy most újra óriási imádatnak örvend, azt részben lányának, Hunyadi Donatellának is köszönheti. A férfi követőik pedig sokszor azt sem tudják, melyikőjükért rajongjanak jobban.

Kiszel Tünde és a lánya, Hunyadi Donatella dögös nyaralós képekkel tüzelték fel a rajongókat (Fotó: Szabolcs László)

Kiszel Tünde bikinis fotóiért epednek a rajongók

Donatella tavaly a Dancing with the Starsban, Bődi Dénes oldalán hódította meg a nézők szívét. A csinos nővé cseperedő lány a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végzett, ahol klasszikus éneket tanult és vágya operaénekesnőnek lenni. A szerény, de bolondos, intelligens lány tehát elvarázsolta a közönséget, akik ezáltal új oldaláról vélték megismerni Kiszel Tündét: úgy vélik nagyszerű anyuka, aki remek munkát végzett lánya nevelésében.

Innen hát a korábbinál is nagyobb imádat Tünci körül, aki lányával és barátaikkal éppen Görögországban, Zakynthos szigetén üdül. Rajongói örömére fotógyűjteményt osztott meg közösségi oldalán, ahol megmutatta magát pink bikiniben, de kígyómintás fürdőruhában is, a képek között pedig a csinos Donatella is feltűnik. A kommentelők elolvadtak a forró képektől, nem győzték dicsérni őket, sőt, volt aki elismerte: bár Donatella is mutatós, ő a naptárdíváért epedez.

– Nehéz döntés, hogy Zakhyntos csodálatosabb, vagy ti, Tündikém – bókolt egyikük.

– Nagyon szép lány ez a Donatella, de én akkor is téged választanálak, Tünci – üzente egy másik férfi hódoló, míg volt, aki nyíltabban méltatta Tünde bájait:

– Annyira szexi vagy!

– Imádnivaló dekoltázzsal tetszik rendelkezni drága Tünde!

Kiszel Tünde nemcsak bikiniben hódít, hónapól hónapra Disney-szereplőként mutatja meg magát hagyományos naptárában. Júliusban a nyár előtt hódolva A kis hableány uszonyát öltötte magára, amiért szivecskék hadát zúdította rá több tízezer fős rajongótábora.