Gyógyíthatatlan fiú álmát váltotta valóra Király Viktor

Megkezdődtek a bontási munkálatok az Erdős-Berky család házában. Léna speciális építőelemekből tervezi meg a házikó kibővítését, közben Szabó Zsófi különleges helyszínre vitte el a kerekesszékes Krisztiánt.

Krisztián egyik példaképe Király Viktor (Fotó: TV2)

Egyedi tervezés szükséges

Lehoczky Léna lakberendező a gyors tervezést követően útnak indult, hogy megrendelje a ház bővítéséhez szükséges építőanyagot.

– Nagyon örülök ennek a projektnek, szakmai szempontból is, mert ez az első alkalom, hogy akadálymentes házat kell tervezzek. Tudjuk, hogy mik a szempontok és ezeket kell Krisztián igényeihez igazítani. Van egy alapunk, a régi kisház megmarad, és szendvicspanelekkel adunk neki egy bővítményt. Ez egy nagyon hatékony építkezési módszer, időben is megéri és a hőszigetelése is nagyon jó.

A munkálatok közben Krisztiánt az egyik legnagyobb példaképe, Király Viktor lepi meg egy hangstúdióban. A találkozás, a kis közös zenélés egy életre szóló, felejthetetlen élmény a fiú számára.

Amikor Szabó Zsófi felkért, hogy találkozzak Krisztiánnal, azonnal tudtam, hogy el akarom vállalni. Bevallom, a találkozásnál én is zavarban voltam egy kicsit.

Az Erdős-Berky család számára óriási segítség lesz az akadálymentes fürdőszoba (Fotó: TV2)

Az Erdős-Berky család

Mária, Krisztián, és Attila története nem mindennapi, a 15 éves Krisztián ugyanis Duchenne-féle izomdisztrófiában szenved. A fiú kerekesszékkel éli mindennapjait, ami miatt édesanyjával albérletbe kényszerültek szeretett házikójukból. Krisztián itt érzi magát igazán otthon, de ahhoz, hogy visszaköltözhessenek, nemcsak a ház méretén kell változtatni, hanem az akadálymentesítését is meg kell oldania az Újratervezés csapatának.