Jobb, ha nyitott szemmel jársz! Dögös világsztár járja Budapest utcáit - Fotó

Chiara Ferragni Budapest utcáit járja! Ha névről nincs meg a dögös szőkeség, akkor egy kicsit segítünk, hogy kiről is van szó... Chiara az a 37 éves olasz divattervező, influenszer és modell, akit közel 30 millióan követnek, és talán mondanunk sem kell, hogy komoly befolyással bír a divat világában. Legutóbb viszont inkább a botrányával és a magánéleti válságával került a rivaldafénybe. Az előbbi történet igencsak nagy port kavart, ugyanis megtévesztette a fogyasztóit, hiszen a 2023-as kampányából befolyó összeget egy gyermekkórháznak kellett volna adnia, de ez nem pontosan így történt. Ezért egymillió eurós bírságot szabtak ki rá, amit ő sírva vett tudomásul, és az Instagram-oldalán könyörgött a rajongói bocsánatáért. Mindeközben a házassága is hullámvölgybe került, s bár szerették volna megmenteni az olasz rapperrel, nem sikerült... Most viszont, hogy képbe kerültél Chirarával, térjünk vissza arra, hogy mit is keres most Budapesten.

Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Chiara Ferragni Budapestre látogatott

Budapest utcáit járja Chiara Ferragni

Nos, a szőke szépség az Instagram-oldalán jelezte a követőinek, hogy itt van Budapesten, ráadásul nem egy hotelszobában csücsül. Járja a várost, kíváncsi minden nevezetességre. A minap például ellátogatott a Halászbástyához és a Vajdahunyad várához, ma pedig egy múzeum felé vette az irányt. A fotók tanúsága szerint nagyon tetszik neki a fővárosunk, hiszen előszeretettel posztol arról, hogy éppen hol jár. Na, de a kérdés az, hogy mégis milyen ügyben érkezett Magyarországra? A válaszunk az, hogy valószínűleg a Budapest Central European Fashion Weekre érkezett, ami jelenleg is zajlik, és olyan hazai tervezők is megmutatják a munkáikat, mint a Nanushka, Richard Demeter vagy a Tomcsanyi.