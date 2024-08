A világ harmadik leggazdagabb embere elárulta: ez a jó munkavállaló legfontosabb tulajdonsága

Manapság nincs egyszerű dolga a munkakeresőknek, ugyanis a jó körülményeket és béreket ígérő munkahelyeknél általában magas a jelentkezők száma is. A HR-osztályok pedig már több körös interjúztatással, tesztekkel és személyes beszélgetésekkel is megszűrik a munkára jelentkezőket azon túl, hogy egy jó önéletrajz nélkül már be se hívják az embert. Jeff Bezos, az Amazon alapítója – és nem mellesleg a világ harmadik leggazdagabb embere – kifejtette véleményét arról, hogy ő milyen különleges képességgel rendelkező kollégákat szeret felvenni a saját cégeihez. A milliárdos által kedvelt tulajdonság pedig meglepő lehet a legtöbbünk számára.

Jeff Bezos a bosszantó emberekre esküszik /Fotó: AFP

A Unilad számolt be róla, hogy Jeff Bezos egy interjúban arról beszélt: ő kifejezetten kedveli a bosszantó kollégákat. Ők ugyanis olyan tulajdonságok birtokosai lehetnek, amelyre minden munkahelynek szüksége van.

A bosszantó kollégák kicsit mindig radikálisak, kicsit mindig lázadók, nem mindig könnyű velük együtt dolgozni. Az ilyen emberek azonban szeretnek részt venni a szervezet működésében, és új ötletekkel állnak elő, amiket érdemes lehet meghallgatni

– kezdte beszámolóját a milliárdos.

– Ők a fűszerek egy csapat munkájában, de jó, ha mértékkel nyúlunk csak hozzájuk, ne legyen a szervezet 90%-a lázadó! Meg kell tanítani őket csapatban dolgozni, és keményen rá kell őket venni, hogy ne egyeduralkodóként tekintsenek magukra. "Egyedül őrültnek tűnhetsz, de ha meggyőzöd a többieket róla, hogy az ötleted jó, akkor már zseninek fognak tartani" – mondtam már korábban. Nem baj, ha lázadó vagy, de írd le az ötleteidet, győzd meg a többieket, hogy miért működhet, és teremtsétek meg együtt a lehetőségeket hozzá, hogy az ötleteid kivirágozhassanak! – zárta magyarázatát a vezérigazgató.