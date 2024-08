Hujber Feri főszerepek helyett erre vágyik – videóval

Hujber Feritől lassan megszokott, hogy ahol feltűnik, ott nagy port kavar viselkedésével, kijelentéseivel. Legutóbb Hevesi Tamás podcastjében vendégeskedett, ahol nem kímélte színésztársait, míg saját magát az egekig magasztalta.

Hujber Feri Hevesi Tamás műsorában mesélt színészi ambícióiról (Fotó: YouTube)

„Nekem az a gyerekkori álmom”

Hosszasan fejtegette, hogy vele nagy szerencséjük lenne a színházaknak, hiszen nemcsak ismert, de kiváló színész is, mind az orgánuma, a ritmusérzéke, a memóriája tökéletes. Valamiért mégis sokszor tapasztalta meg, hogy milyen másodiknak lenni. Azonban elárulta, ezt nem bánja, sőt.

– Nekem az a gyerekkori álmom, amit a mai napig élek: hogy a főhősnek én legyek a szolgálja. Sancho Panza Don Quijote mellett. Samu, és nem Frodo, a Gyűrűk Urában. Mert ők a titkos főszereplők, a rajtuk múlik a történet. A Valami Amerikában is én voltam a legkisebb testvér. Nem én voltam a főszereplő, hanem csak az egyik testvér, de az egyik legjobb karakter – fényezte magát tovább, majd kifejtette, ő filmes díjakra sem vágyik, hiszen véleménye szerint azokat szimpátia alapján osztogatják.

Hujber Feri besározta Szabó Győzőt

Az őt híressé tévő filmtrilógiában valóban Pindroch Csaba és Szabó Győző öccseként tűnt fel, a képernyőn köztük lévő összhang alapján sokan gondolhatták, hogy a való életben is barátok, de a jelek szerint nincs ez feltétlenül így. Hujber ugyanis rossz példaként hozta fel Győzőt.

– Azt hiszik az emberek, hogy elrontottam az életemet. Pedig nem! – magyarázkodott Hujber Feri Hevesi Tamásnak. – Mert, hogy ugye elkezdtem inni, elvállaltam celebműsorokat, aztán ott a drog, igen, de bocs, én ezeket mind felvállaltam! Mindegyiket! Én nem titokban... Engem nem titokban kellett elvinni egy elvonóra, mint szegény Szabó Győzőt, hogy hú, akkor most rakjuk össze… Nekem minden a nyilvánosság előtt zajlott és azt mondtam, a rossz példa is példa. De én attól nem lettem rosszabb színész! – vélekedett Hujber, aki a beszélgetés egy pontján Nagy Ervinbe is beletörölte a lábát, mondván élete legnagyobb sértése volt, amikor hozzá akarták hasonlítani őt...