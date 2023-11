Hujber Ferenc sokkolóan őszinte, mindent elárult a nagy visszatéréséről

A színészt nyáron sikerült hazacsábítania a Bánfalvy Ági–Horváth Csaba-házaspárnak, ugyanis felkérték, hogy szerepeljen a Funny Money című, fergetegesnek ígérkező vígjátékukban. A szerep elvállalásához Hujber Ferinek hatalmas átalakuláson kellett átmennie.

Hujber Ferenc visszatért a hazai színpadokra - Fotó: Szabolcs László

– Ez egy folyamat eredménye. Tudatosan készültem a visszatérésre, ezért fizikailag, szellemileg és lelkileg is dolgoztam magamon. Már egy éve nem füvezek, jófiú lettem, vigyázok az egészségemre minden téren. Jól tudok aludni, jó a kedélyem is. A mozgó meditáció az egyik módszerem, naponta tizenöt-tizenhat kilométert gyalogolok. Emellett gyerekkorom óta ott van a böjt a megtisztuláshoz. Most is naponta csak egyszer eszem, és mintegy tizennyolc órát szánok a megtisztulásra – kezdte a hot!-nak a színész.

Feri az elméjét is tréningezi, sokat olvas és szöveget tanul. Bepótolja az elmaradt színházi előadásokat, és a szinkronba is visszafogadták.

– A szinkronizálásnak nagyon örülök, mert volt, hogy linkeskedtem, és több ízben cserben hagytam a csapatot, de megbocsátottak nekem. A legnagyobb bók, amikor azt mondják: „Semmit sem változtál, ugyanaz a mosolygós, fiatal bohém maradtál!” – mondta széles mosollyal.

Hujber Ferenc a kisfia miatt ingázik

Most félig hazaköltözött – nem teljesen, mert a párja, Szőke Krisztina és a kisfia kint maradtak Londonban.

– Regő most kezdte az óvodát, nem akartuk hirtelen kiszakítani a közegéből.

Még vegyesen beszél magyarul és angolul, meg kell szoknia az új szituációt. Egyelőre ingázom a magyar és a brit főváros között

– mesélte.

Pozitívak a tapasztalatai a visszatérésével kapcsolatban. Igyekezett is sorban bocsánatot kérni azoktól, akiket egykor megbántott. De a kollégák jól fogadták, és az utcán közlekedve is azt tapasztalja, hogy felismerik, örömmel üdvözlik az emberek.

– A Belvárosi Színház örök emlék, Gesztesi Karcsival volt itt közös öltözőnk; most ide visszatérni öröm és megtiszteltetés is. Jó értelemben véve nem változott itt semmi: a munkatársak úgy fogadtak, mintha el sem telt volna öt év.

Tihanyi Tóth Csabával és Ganxsta Zolee-val együtt keverednek slamasztikába - Fotó: Szabolcs László

Több szerepet vállalt Feri a darabban a főszerepet játssza kettős szereposztásban Tihanyi Tóth Csabával, de amikor nem ő a „főbonyolító”, akkor egy mellékszereplő bőrébe bújva csillogtatja meg a tudását. Ő kérte ezt a lehetőséget, mert ég a bizonyítási vágytól, és meg akarja hálálni a bizalmat. – Kvázi castingon vettem részt Csabáéknál: bizonyítanom kellett, hogy közel ötvenévesen továbbra is tudok a régi figyelemmel, energiákkal dolgozni.