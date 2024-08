Házasság első látásra: „Észrevettük az összeillésünket” – vallomást tett a két pszichológus

Véget vet a találgatásoknak a TV2 nagy sikerű realityje, a Házasság első látásra két pszichológusa, Tóth Melinda és Gaál Viktor. Utóbbi Facebook-oldalára tett ki egy videót, melyhez csak annyit írt egy smiley kíséretében: „Közérdekű közlemény”.

Fotó: TV2

– Szeretnénk cáfolni a médiában felröppent híreket – kezdi Viktor, akitől kolléganője veszi át a szót.

Nem vagyunk egy pár, de mi is észrevettük az összeillésünket

– árulja el Melinda.

– Elemeztük egymás viselkedését, meg a magunkét, és arra jutottunk, hogy Melinda nagyon kognitív, tehát nagyon sokat elemez

– összegez Viktor, akiről a következőket mondja a Házasság első látásra női szakértője:

– Viktor pedig nagyon érzelmes és nagyon jó abban, hogy mélyítse a szereplők érzéseit.

S hogy mire jutottak ebből? Nos, azt vallják, hogy ez a két személyiség nagyon szépen kiegészíti egymást és emiatt tudnak nagyon jól együttműködni.

Ugyanakkor az is kiderült, hogy a reality második évadján kívül is van közös terve Melindának is Viktornak. Ősztől közös előadásokat tartanak Szerelmek és házasságok címmel Budapesten, Egerben és Szegeden, melyek során érdekes témákkal és módszerekkel ismertetik meg az érdeklődőket.

Nézd meg Tóth Melinda és Gaál Viktor videóját!