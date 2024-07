Titkos videó szivárogott ki a Házasság első látásra új évadának forgatásáról

A Házasság első látásra gyakorlatilag jött, látott és győzött a TV2-n, még akkor is, ha 6 párból végül egy sem maradt együtt. Még azok is külön utakon folytatták, akik a három pszichológus (Tóth Melinda, Sarkadi Bálint és Gaál Viktor) szerint valóban összeillettek.

Házasság első látásra: Gaál Viktor a kulisszák mögül jelentkezett Fotó: TV2

Ám egy új évad mindig új esélyeket tartogat a szerelemre vágyó szinglik számára, a forgatás pedig jó ideje gőzerővel zajlik.

Házasság első látásra: érdekes videó készült a kulisszák mögött

Az egyik pszichológus nem más, mint Gaál Viktor, aki az első évad egyik adásában annyira bevonódott érzelmileg, hogy el is sírta magát. Nos, ez vélhetően a második évadban is előfordul majd, de ne szaladjunk ennyire előre. A neves párkapcsolati szakértő most egy kulisszák mögötti videót osztott meg a forgatásról, amiben Tóth Melindával látható!

- Itt vagyunk Melindával a Házasság első látásra első vacsoráján - jelentkezett be Viktor, majd Melinda egyből átvette tőle a szót.

- Tudjátok, ez az a helyzet, amikor mi titkos kémekként kukkoljuk, hogy mi történik. Figyeljük a testbeszédet, az interakciókat, hogy ki hogy meséli el az eddigi sztorit. Mindenre kíváncsiak vagyunk

- szúrta közbe Melinda, majd ismét Gaál Viktor következett.

- És nagyon kíváncsiak leszünk, ugye megvoltak a házasságok, mi már nagyon sok mindent tudunk, amiről nem beszélhetünk. Kíváncsian várjuk, hogy hogyan érkeznek, milyen dinamikák lesznek, ki kivel, hogyan fonódott össze vagy távolodott el. Ma nagyon sok minden ki fog derülni számunkra ebből, hogy ki hogyan érkezik

- fogalmazott a kamerák előtt Viktor.

A kommentelők természetesen egyből tudni akarták, mikor indul a második évad, ám ez egyelőre még titok. Emellett azt is sokan megjegyezték, hogy Melinda és Viktor nagyon összeillenek.

Házasság első látásra: ez történt a szereplőkkel

Bár - ahogy említettük - egy pár sem maradt együtt, vannak olyan szereplői a Házasság első látásra első évadának, akik már nem a szinglik táborát erősítik. Laci szívét Konyári Edinka rabolta el, és Csabi is boldog párkapcsolatban él. A lányok közül Dávid Petrának volt egy tiszavirág életű románca, de azóta ismét egyedülálló.