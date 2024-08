Nem lehet ép ésszel felfogni: György hercegnek meg kell szerveznie a saját temetését

György herceg nemrég betöltötte 11. születésnapját, ami azt jelenti, egyre közelebb kerül ahhoz a korhoz, amikor már egyedül kell utaznia. 12 éves korát követően ugyanis nem repülhet egy gépen apjával, a jelenlegi trónörökössel annak érdekében, hogy ha egyikük gépe esetleg lezuhanna, akkor is rendben legyen a brit monarchia utódlási kérdése. Ennél azonban még morbidabb dolgot is meg kell tennie, amint 16 lesz: meg kell terveznie a saját temetését.

16. születésnapja után el ell kezdenie szerveznie a saját temetését. Fotó: dpa/picture-alliance

Erről Christopher Andersen királyi író számolt be kiemelve azt, hogy ezt meg kellett tennie a 2000-ben Vilmosnak és Harry-nek is, így nem újkeletű a dolog. 16 éves koruktól kezdve ugyanis a királyiak "felnőttnek" számítanak, így részt kell venniük olyan dolgokban is, gondoskodniuk kell olyan esetekről is, ami egy áltagos tininek nem feladata.

Az, hogy a királyi ifjaknak ilyen borzasztó feladata van a 16. születésnapjuk után, az Diana hirtelen, 1997-es halála miatt van. Arra ugyanis a palota annyira nem volt felkészülve, hogy fogalmuk sem volt, a Szívek királynéja mit szeretett volna a búcsúztatásán. Épp ezért a királyiak azóta listát kell készítsenek arról, kiket szeretnének meghívni a temetésükre, arról milyen zene szóljon, milyen szertartást szeretnének.

Ezt a feladatot pedig Fülöp herceg, II. Erzsébet férje teljesen komolyan vette. Ő ugyanis katonai pontossággal, 18 éven keresztül szervezte mások számára, hogy mit tegyenek az ő halálát követően. Semmit nem hagyott a véletlenre. Ő választotta ki a koporsóját, azt, hogy milyen autóval vigyék, hogy annak pontosan olyan katonai zöld színe legyen, mint amilyenben szolgált - írja a Mirror.