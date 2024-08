Már látszik is rajta: rózsaszín lufikkal jelentette be az örömhírt Gáspár Virág

Ha meghalljuk Gáspár Virág nevét, lelki szemeink előtt egy tüneményes, mindig rosszcsont, mókás, életvidám kicsi lány jelenik meg. Ő ugyanis szinte az egész életét kamerák előtt töltötte, és a Gáspár család abban az időben volt a legnagyobb szenzáció, amikor Virág kicsi volt. Az életükről készült valóságshow-ban Virág számtalan vidám, nevetésben gazdag pillanatot okozott a nézőknek. Ennek az időnek azonban már réges-rég vége. Virág ugyanis felnőtt, és igazi nagylány lett.

Rózsaszín lufikkal jelentette be, hogy betöltötte a 22. életévét, ami örömhír az egész családnak. Éppen ezért hatalmas mulatozásba kezdtek, és gyönyörű étteremben ünnepelték meg a nagy napot. Virágon már látszik is, hogy nem kislány többé, külleme is immáron egy felnőtt nő érett, és persze igencsak dögös képét mutatja.

Virdzsi fotós és videós összeállítását IDE kattintva lehet megtekinteni.