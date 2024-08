Ez nem semmi: Így töltötték Curtisék az eljegyzés utáni éjszakát

Curtis és kedvese, Barnai Judit csütörtökön délelőtt egy fotóval jelentették be, hogy szintet lépett a kapcsolatuk, a rapper ugyanis egy meseszép gyűrűvel megkérte az egykori profi kosaras kezét, aki azonnal igent mondott.

Curtis és Judie immáron jegyespár (Fotó: Szabolcs László)

A romantikus lánykérésre a dán fővárosban, Koppenhágában került sor, méghozzá egy ikonikus helyszínen: a kis habelány bronzszobránál, ami Edvard Eriksen alkotása.

− A legjobb dolgok mindig váratlanul történnek... Igen

– írta a fotóhoz Judit, a gratulációk pedig azóta is özönlenek. Ezzel pedig a páros tökéletesen rácáfolt azokra a rosszindulatú pletykákra is, amelyek az utóbbi időben keringtek róluk az interneten.

Curtis és Judie pénteke tehát meseszerűen indult, és ha lehet ilyet mondani, még tovább fokozódott, a szerelmesek ugyanis nem akárhogyan ünnepelték, hogy immáron jegyben járnak. Egy igazi világsztár, Justin Timberlake koncertjén jártak, az énekes ugyanis épp Koppenhágában lépett fel. Így Curtis és Judie élőben hallhatták a legszebb szerelmes dalait.

A friss jegyesek között teljes az összhang, amit az is alátámaszt, hogy egymáshoz passzoló szerelésben vágtak neki a felejthetetlen estének, megkoronázva ezzel az eljegyzést.

Curtis és Judie már négy éve alkotnak egy párt

A rapper és kedvese már az eljegyzés előtt gyakran megkapta a kérdést, hogy mi a helyzet a családalapítással. Judie nemrég úgy gondolta, már a könyökén jön ki ez a kérdés, ezért úgy döntött, elébe megy a dolgoknak és tisztázza a helyzetet.

− Mivel az időm nagy részét a sport teszi ki, Atinak pedig a zenélés, egyáltalán nincs napirenden a gyerekvállalás témája. Ráérünk még, nem sietünk sehova, szeretnénk még kiélvezni azokat a lehetőségeket, amik most vannak az életünkben. Én még jó ideig folytatnám a kosárlabdát, és ebben Attila is partner. Csak azért, mert elmúltam már harmincéves, nem fogok engedni a társadalmi nyomásnak. Fogadjuk el, hogy megváltozott a világ, már nem tizennyolc évesen szülnek a nők, mint az édesanyám vagy a nagymamám korában – szögezte le a csinos sportoló a sorry! magazinnak adott interjújában.