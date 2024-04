"Úgyis megcsaltál, amikor akartál" – durva beszélgetés zajlott le Megyeri Csilla és párja közt

A párosról gyakran felröppen a hír, hogy szakítottak, mégis hosszú évek óta mindig rácáfolnak ezekre a pletykákra. Most azonban olyan beszélgetésnek voltunk fültanúi, amiről hirtelen el sem lehet dönteni, hogy komoly vagy csupán poénos csipkelődésről van csupán szó.

Megyeri Csilla és Zsolti meglepő dologról vallott a kapcsolatukat illetően Fotó: Szabolcs László

Zsolti és Csilla gyakran ugratják egymást, de az üzletember most olyan jelzőkkel illette kedvesét, ami alapján hirtelen nem is lehet eldönteni, hogy ugratásról van-e szó...

Hazudik állandóan. Előadja magát mindig, meg nagy az arca, sokat küzdök vele, hogy lebuktassam

– kezdte, ami alapján az is elképzelhető, hogy a pár még nyomoz is egymás háta mögött. Erről is megkérdeztük őket, amire szintén igen meglepő válasz érkezett:

– Naná, hogy nyomoztam, ki az, aki nem? Aki azt mondja, hogy nem, az hazudik – vágta rá Csilla.

Szerintem felesleges, úgyis megcsaltál, amikor akartál

– fokozta még Zsolti a következő mondattal, amire szinte megfagyott a levegő.

– Így van, mint, ahogy te is – vágta rá Csilla.

Megyeri Csilla és párja hosszú évek óta együtt vannak

A megdöbbentő beszélgetés után felmerül a kérdés, hogy akkor miért vannak együtt már ilyen sok éve, a pár ezt is elárulta:

Csillát azt vihetik, de az a baj vele, hogy olyan mint a bumeráng, eldobod és visszajön

– mondta viccelődve Zsolti.

– Tőlem senki nem szabadul – tette hozzá Csilla egy kacsintás kíséretében. Így valószínűleg csak poénnak szánták a durvának tűnő beszélgetést, de döntsék ezt el az olvasók! Íme a videó a furcsa párbeszédről: