Brutális baleset érte Kajdi Csabát: „Csúnya műtét volt, ketté lettem vágva”

Nem egyszer hozta a frászt szüleire Kajdi Csaba, aki igazán aktív gyerek volt. A modellügynökség vezetőjét mindig hajtotta a kíváncsiság, ami nem mindig eredményezett jót.

„Másfél éves voltam, amikor a vasaló gombját tekergettem, ami olyan jól sikerült, hogy ráesett a kezemre és a jobb könyökömig leégettem magam. A mai napig látszik a kezemen, igaz, a házban lakó orvos, Sanyi bácsi ellátott, de ő tejföllel kenegette az ilyen sérüléseket hideg víz helyett” – idézte fel a történteket Kajdi Csaba, akinek nem ez volt a legsúlyosabb sérülése.

„Tizenkét-három éves lehettem, amikor felmásztam a meggyfára. Apám épp szólt, hogy egérke, gyere le, mert le fogsz esni. Abban a pillanatban reccsent az ág, én pedig egy sziklára, a kőpadkára zuhantam. A vesém azonnal szétdurrant” – emlékezett vissza RádiósCyla, akire egy nagyműtét várt.

„Csúnya műtét volt, ketté lettem vágva. A bordám is eltört, de mázlim volt, hogy nem a gerincemre estem. Akkor valószínűleg tolószékbe is kerültem volna. Így is azt mondták az orvosok a műtét után, hogy mindent megtettek, nem tudják, hogy túlélem-e” – mondta Kajdi Csaba, aki a történtek óta egy vesével éli a mindennapjait.

„Nem focizhattam és nem lovagolhattam annak érdekében, hogy ne veszélyeztessem a másik vesémet. Nem ehetnék fűszereset, csípőset és alkoholt sem igazán fogyaszthatnék. Mondanám, hogy vigyázok magamra, de ebből a szempontból nem igazán” – vallotta be a Sláger FM-en RádiósCyla.