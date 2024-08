Nézd meg Boros Lajos legjobb pillanatait – Galéria

Boros Lajos az 1972-es Ki mit tud?- on tűnt fel először, mint énekes-gitáros. Meg is szerezte az első helyet pol-beat kategóriában, akkor azt hitte, hogy ez az ő útja, önálló esteket tartott. De közben nagyon sok minden más is érdekelte, szeretett írni, 1974-től rendszeresen publikált. Még musicalek társszerzője is volt, majd a Hungaroton popzenei főszerkesztője lett.

Boros Lajos egész életében szórakoztatni akart (Fotó: Archív)

Amikor elkezdett rádiózni, rögtön beleszeretett, ott érezte mindig a legjobban magát, a stúdióban. Először a Danubius Rádió szerkesztő-műsorvezetője lett, a Cappuccino reggeli műsorral hamar belopta magát az ország szívébe. Majd csatlakozott hozzá Bochkor Gábor, először a Danubius Cappuccino Tripla műsort vezették együtt. Majd jött a Bumeráng, ami 12 éven keresztül a leghallgatottabb rádióműsor volt, a harmadik műsorvezető Voga János volt. Boros és Bochkor neve összefonódott, televíziós műsort is vezettek együtt, de végül elváltak útjaik. De megszámlálhatatlan emlékezetes pillanatot hagytak a rajongóknak és az utókornak.