Szálloda, patkánytanya, szellemház: szomorú, mi történt az elhunyt magyar sztárok házaival

Ahogy arról a Bors pár napja beszámolt, három évvel a halála után elkelt a háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas Törőcsik Mari velemi otthona. Ám az is kiderült, hogy a ház körül most is áll a bál, ugyanis a helyiek nem nézik jó szemmel, hogy kiadásra, Airbnb lakásként kínálják majd a legendás színésznő otthonát.

Kiadó lesz Törőcsik Mari egykori otthona (Fotó: Bors)

A 140 négyzetméteres, négyszobás, kétzuhanyzós fürdőszobás, kétkonyhás, külön kazánházas és boltíves pincés házat 69 millió forintért hirdették, azonban az évek alatt nem akadt rá vevő. Az egyelőre nem derült ki, hogy a vállalkozó kifizette volna ezt az összeget, vagy esetleg a színésznő lánya, Teréz engedett az árból, az viszont biztos, hogy konkrét tervek vannak az épülettel. Ezt lapunknak Törőcsik Mari fogadott fia is megerősítette:

Anyám kapuján kint volt egy tábla, hogy kiadó az ingatlan, de ez a napokban eltűnt. A szomszédtól tudom, hogy nem örülnek a helyiek a dolognak. Sajnos nekem ebbe nincsen beleszólásom

– jelentette ki a Borsnak Son, Törőcsik Mari vietnámi fogadott gyermeke.

Nem a színésznő háza az egyetlen, aminek megpecsételődött a sorsa a tulajdonos halála után. A Bors összeszedte, mi történt azokkal a házakkal, otthonokkal, amiknek híres lakója már nem lehet köztünk.

A brutálisan meggyilkolt Szilágyi István háza az enyészeté lett

Négy évvel ezelőtt, 2020. május 4-én az egész országot megrázta Lópici Gáspár, azaz Szilágyi István felfoghatatlan, horrorfilmbe illő tragédiája. A XVII. kerületben található, lepusztult ingatlan és a telek 2023. elején 36 millió forintért elkelt egy banki árverésen, ezért a szomszédok és a környéken lakók joggal bizakodhattak abban, hogy a romos házat lebontják, és a kertben szaladgáló patkányok sem ólálkodnak többé a környéken. Ez azonban nem történt meg, a tragikus sorsú színész egykori otthona továbbra is egy szellemház.

Szilágyi István háza borzalmas állapotban van (Fotó: Bors olvasó)

Berki Krisztián halálházának új lakója van

Beköltöztek Berki Krisztián egykori otthonába Fotó: Bors

Szintén a Bors számolt be arról, hogy új lakói vannak annak az ingatlannak, amelyben a kétszeres apuka élete utolsó napjait töltötte. Információink szerint az új lakó az erkélyt is gyakran használja, ha az idő engedi, otthonossá és barátságossá varázsolta azt.