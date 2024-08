Beindultak a találgatások: Kecskés Enikő hasonmásával randizik T. Danny?

T. Danny nehéz időszakot tudhat maga mögött, hiszen az év elején egy csúnya szakításon ment keresztül. A fiatal zenész „élete szerelmétől” búcsúzott el, a történtek pedig annyira megviselték, hogy egy külön albumot áldozott annak, hogy kiadja magából az érzéseit. Később aztán Hajdú Péter műsorában azt is bevallotta, hogy bár a lány már nincs meg, a szerelem még igen... Ez vallomás viszont nem hatotta meg Kecskés Enikőt, ugyanis ő is kitálalt a kamerák előtt, és azzal vádolta meg volt szerelmét, hogy megcsalta...

T. Danny Kecskés Enikő hasonmását választotta? (Fotó: Bors)

Talán ez volt az a pont, mikor Dani is kihátrált abból, hogy visszaszerzi a modellt, legalábbis a dalaiból erre következtethetünk. Tekintve, hogy olyan sorok vonatkoznak Enikőre a Szívtipró című nótájában, mint hogy:

— Exem kitálal egy podcastben, úgy tűnik, ennyire rossz lettem. De mesélhetek én is… Hol kezdjem? Ez puszta ököl, nincsen bandázs itt, egyedi a csaj úgy, mint hat másik.

Velem vetetné meg az Andrássyt, kussolj, egy Rolexet is kaptál...

Ezek alapján talán jogosan gondolhatjuk azt, hogy itt nem lesz filmbe illő békülés, ellenben egy új szerelem simán benne van a pakliban. A netezők pedig azt is tudni vélik, hogy ki lehet az.

T. Danny Kecskés Enikő hasonmásával randizik?

Nos, a Redditet ugye, senkinek sem kell bemutatni már, hiszen rengeteg pletykának a bölcsője. Ezek nagy része végül mindig be is igazolódik, de persze sok köztük így is az olyan, aminek semmi alapja nincsen. T. Danny pedig újra a reddites pletykák kereszttüzébe került, most éppen azon csámcsog az internet népe vele kapcsolatban, hogy egy gyönyörű modellel ismerkedhet, aki mindennek tetejében még Kecskés Enikőre is hasonlít...

Mindez onnét indult, hogy egy szemfüles rajongó szerint a fiatalok együtt buliztak a Romkertben, ráadásul be is követték egymást az Instagramon, és csak úgy repkednek a lájkok. Ez mondjuk nem perdöntő bizonyíték, de mégis sokakat elgondolkoztatott. Már csak azért is, mert ahogy említettük, a hölgy nagyon hasonlít Dani exbarátnőjére.

A bibi csak az, hogy az új kiszemelt, Alexandra ritkán jár Magyarországon, ugyanis minden Ausztráliához köti. Például a vőlegénye is. Igen, a csinos modell menyasszony, így valljuk be, elég kevés arra az esély, hogy bármi legyen közte és Dani között. Maximum barátság, vagy éppen egy közös baráti kör...