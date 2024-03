Korda György és Balázs Klári nem foglalkozik az elmúlással

Olyan helyre kaptunk meghívást, ahol tényleg csak nagyon kevesen jártak eddig. Egy privát rendezvényt követően az öltözőjükben látta vendégül a hot! magazin stábját Korda György és Balázs Klári, akik a húsvét közeledtél boldogan meséltek az ünnepi készülődésükről és arról, mi az, ami ennyi év után is összetartja kettejük egységét.

Korda György és Balázs Klári már javában készülnek a húsvétra - Fotó: Szabolcs László / hot!

– Szeretnék sonkát főzni és főtt tojást csinálni, mellé tormát szánok. Ezeket szerencsére Gyuri is imádja, mindig reszelt sajttal kéri a tojást! Már az előkészületeket is elkezdtem, beszereztem hatvan falusi tojást az ünneplésre – kezdte Klári.

Korda György kapott egy táblagépet feleségétől

Gyuri bácsit úgy ismerjük, mint a nagybetűs Úriembert, aki mindig a legnagyobb tisztelettel bánik mindenkivel, így a kötelező húsvéti locsolás sem maradhat el a házaspárnál, de csak szigorú feltételek mellett.

– Kényes téma ez nálunk. Amikor gyerekek voltunk, nem volt lehetőségünk kedveskedni, de felnőttként a hölgyeknek megvan a maguk kívánsága.

Klári például csak a saját kölnijével enged locsolni.

Szerencsére már tudom a kedvenc illatát, így mindig jó előre felkészülök belőle. De nálunk alapvetően is a megszokotthoz képest máshogy zajlik az ajándékozás. Szeretjük meglepni egymást mindenfélével a hétköznapokban, apróságoktól a nagyobbakig. Klárika például meglepett a születésnapomra egy táblagéppel! – dicsekedett a művész.

– Nagyon hasznos neki az az eszköz – vette át a szót Klári. – hiszen azon nézi a meccseket, ott olvas újságot és nézi a híreket.

Nálunk én kezelem mindkettőnk holmiját.

Ha látom, hogy a kedvenc pulcsija kezd kinyúlni, akkor elmegyek, és veszek neki egy ugyanolyat. Van egy bizonyos márka és szín, amit szeret, abból már a harmadik generációt hordja.

„Az ember tisztában van vele, hogy a korral határai is vannak”

Ennyi színpadon töltött év után adja magát a kérdés, hogy mi az, amitől mind a mai napig ekkora kirobbanó energiával képesek végigszórakoztatni azt a több ezer embert, akik kiemelkedő érdeklődéssel vannak feléjük, immáron közel négy évtizede.

Négy generációt szórakoztatnak a színpadon - Fotó: Szabolcs László

– Szellemileg nem kell edzenem magam, mert kártyás ember vagyok.

Az megmozgatja az agyat és a memóriát.

Klári mellettem lett kártyás. Nálam inkább a futóművel van gond, az szorul felújításra, de az ember tisztában van vele, hogy a korral határai is vannak. Még mindig megvan a pár éve vett szobabiciklim, amit igyekszem minél többet hajtani, ahogy időm és energiám engedi. A koncerteken rengeteg hölgy jön oda hozzánk. Nem én vagyok az ideáljuk, de megnézik a férfit a színpadon, sokan pedig megköszönik, hogy Klárika így vigyáz rám – vallotta be Gyuri.

– Ebben rengeteg munka van – tette hozzá a művésznő. – Vigyáznom kell az egészségére, hogy mikor, mit és mennyit iszik, illetve eszik.

El sem tudom képzelni, hogy ne legyen mellettem.

Nem foglalkozunk az elmúlással, de mindent megteszünk egymásért. Reggelente a férjem lassan szokott ébredezni, én addig megcsinálom a gyümölcsöket, előkészítem a kávét, a vitaminokat és a táblagépét.

– Most jövök én! – vette át a szót Gyuri bácsi. – Ha Klári nincs mellettem, nem tudok elaludni.

Ha valahova elmegy fél óránál tovább, azonnal telefonálok neki, hogy merre van.

A színpadról nem engedem le: megmondtam a zenei szerkesztőknek, hogy ragaszkodom hozzá, hogy minden dalban legyen ott. Annyira beleveszem mindenbe, hogy a Reptért is közösen adjuk elő. Nekem egy biztonságérzetet ad az életben és a színpadon, ha velem van Klári.

„Maradjunk kettesben minél tovább”

Ennyi, közösen eltöltött év után már szinte kitalálják egymás gondolatait. Ehhez társul az, hogy ragaszkodnak ahhoz, amit annak idején kimondtak az esküvőjükön: jóban-rosszban egymás mellett lesznek.

Mai napig kitartanak egymás mellett - Fotó: Szabolcs László

– Ennek a hosszú együttlétnek egy hátulütője van: az ember a másik baját a magáénak érzi.

Bármi történik Klárival, nekem az úgy fáj, mint neki, ha nem jobban.

Ez így van fordítva is. Ha csinálnunk kellene egy mérleget, hogy mi a jobb, kettesben maradni-e vagy egyedül, én minden esetben azt válaszolnám, hogy maradjunk kettesben minél tovább – mondta az énekes.

Az ország legfoglalkoztatottabb házaspárja újabb mérföldkőhöz érkezett, hiszen májusban tartják a nagykoncertjüket a Papp László Budapest Sportarénában, amire már gőzerővel készülnek. Rengeteg újdonság és meglepetés vár a közönségre, akik az előzetes számok alapján minden bizonnyal megtöltik a sportarénát.

– A legnagyobb húsvéti ajándék számunkra az, hogy több mint tízezer ember vásárolt jegyet a koncertünkre, és akkora az érdeklődés rá, hogy kinyitották a legfelső szektorokat is, amiket eddig senkinek sem sikerült. Ennél szebb húsvéti ajándékot nem is tudunk elképzelni. Be van jelentve mellette egy Budapest Parkos koncert augusztusban, illetve egy arénához hasonló nagykoncertről is tárgyalunk, de ez a jövő zenéje.

Most egy bakelitlemezt készítünk, ahol minden dalt újrahangszereltek, mi pedig újraénekeltük.

A májusi koncerten már új hangszereléssel hangzanak el a közönség kedvenc slágerei. Arra pedig különösen büszkék vagyunk, hogy a mélyen tisztelt Balázs Fecó zenészei készítették el a zenei alapokat erre a korongra, ami igazi megtiszteltetés, hiszen vérprofi zenészekről és végtelenül kedves emberekről van szó – tette hozzá büszkén Balázs Klári.