Megszakad a szív: Alain Delon Balatonfüreden álló vitorlására felhúzták a fekete zászlót - Fotó!

Az egész világ gyászba borult, amikor augusztus 18-án vasárnap Alain Delon családja közölte a tragikus hírt: hosszú betegsége után 88 éves korában elhunyt a francia filmsztár, akinek olyan alkotásokat köszönhettünk, mint a Légy szép, és tartsd a szád, a Ragyogó napfény, vagy a sokak kedvencévé vált Rocco és fivérei. A sármos színész a nők bálványa volt egész életében, A fekete tulipán, a Kalandorok, vagy éppen Zorro filmek után pedig világszerte a hölgyek kedvencévé vált.

A sármos színész rengeteg filmjével alkotott maradandót /Fotó: MPP / Bestimage / Northfoto

A filmsztár menthetetlenül romantikus alkat volt, számtalan kapcsolata és futó kalandja volt. Egyik kapcsolata azonban mindenki emlékezetében megmaradt. Viharos szerelme Romy Schneiderrel a címlapok tucatjait foglalkoztatta a 20. században. Kapcsolatukban pedig főszerepet kapott egy vitorláshajó is, amely a balatonfüredi kikötőben talált otthonra évtizedekkel később.

Az Alboran Santo Stefano II. nevű vitorláshajó a füredi jachtklub ügyvezetője Böröcz István és a Hercsel családnak köszönhetően a mai napig kifogástalan állapotban pihen a Balaton gyönyörű vízén. Ez volt az a hajó, amely Alain Delon és Romy Schneider több filmjében is szerepelt, valamint a forgatásokat követően is sok időt töltött rajta a szerelmespár. Most a Life.hu arról számolt be, hogy a színészlegenda iránti tiszteletből felhúzták a fekete zászlót a hajóra, a tulajdonosa pedig egy Delon emlékére készített fából készült portrét is elhelyezett a hajón.