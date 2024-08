Ahogyan arról a Bors is beszámolt, tegnap elhunyt a legendás francia színész, Alain Delon. Ez a hír sok sztárt megrendített. Liptai Claudia például besimerte, hogy kislányként szerelmes volt a jóképű színészbe, éppen ezért nagyon fájó neki a veszteség. Most a magyarok kedvenc rádiósa, Cooky is kifejezte fájdalmát. Insta-sztorijában búcsúzik honfitársától.

Gyászol Cooky / Fotó: Instagram