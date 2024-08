Búcsúzik Zorro, sokak plátói szerelme – elhunyt Alain Delon – Galéria

Gyászol a nemzetközi sztárvilág és filmes szakma, ugyanis a legendás francia színész, Alain Delon vasárnap reggel, 88 éves korában, anyvérzésben hunyt el. A sokak által ismert és idolizált színész ugyan 2019-ben már átesett egy agyvérzésen, viszont az állapota azóta folyamatosan romlott. Három gyermeke tájékoztatta a sajtót, miszerint édesapjuk a Douchyban található otthonában békében távozott.

1999-ben jelentette be Alain Delon, hogy nem forgat többé, de ezt a fogadalmát szerencsére nem tartotta be (Fotó: MPP / Bestimage / Northfoto)

Igazi legenda volt

Delon egészen az 1950-es évektől kezdve részese volt a filmes világnak, azonban a 60-as években csinálta csak meg igazán a nevét. Olyan filmekben is szerepelt, mint Gyenge asszonyok, Ragyogó napfény, Rocco és fivérei, Napfogyatkozás. Ezek mellett a színészlegenda rendszeresen alakított gengszter és rendőr karaktereket is, azonban 1999-ben visszavonult a filmezéstől. Mielőtt ezt megtette volna, persze mint producer is volt lehetősége magát kipróbálni.

Alain Delon (1935-2024) - Fotó: Hahn-Nebinger-Orban / Northfoto

Alain Delon egyszer tért csak vissza

Egyetlen egy film volt, aminek kedvéért visszatért a francia filmezés ikonikus alakja, az pedig nem más volt, mint az Asterix az olimpián. Persze ezek után még egy két tévés sorozatban is felbukkant, mint meglepetés szereplő, azonban a kétezres évek után többnyire csak díjátadókon és temetéseken láthattuk a sztárt. Idén januárban gondnokság alá helyezték Alaint, mert egészségügyi állapota miatt a családja féltette.