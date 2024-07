Világpremierre készül az Intim Torna Illegál Sziámiékkal

Miután újjárendezte sorait az Intim Torna Illegál, különleges kísérletbe kezd: egy koncert erejéig összebútoroztak a Sziámi Andfriens együttessel. Méghozzá úgy, hogy egy újfajta mixet kevernek.

Az Intim Torna Illegál legutóbb Kézdivásárhelyen adott fergeteges koncertet. Fotó: Facebook

- Az Intim Torna Illegál négy tagja és a Sziámi Andfriens öt tagja különböző felállásokban szerepelnek majd – mondta el az újfajta koncertről Kirschner Péter.

Mindenféle felállásban fogunk játszani, lesznek akusztikus szólók, feldolgozások, sőt egyszerre kilencen is fogunk zenélni!

A Sziámi Andfriends amúgy is kísérletező kedvű és befogadó zenekar, szívesen vendégeskednek másoknál és ők is hívnak vendégeket. Most azonban az lesz a különleges, hogy a két zenekar egyenrangúként áll a színpadon, mindketten főműsorszám lesznek.

Komoly, de vidám nekibuzdulás ez

– jellemezte a rendkívüli koncertet Müller Péter Sziámi. – Rengeteg gondolkodás és hosszú hetek próbája előzi meg. Bízunk benne, hogy mindkét zenekar rajongótábora megtalálja majd benne az örömét.

A Sziámi Andfriends is izgatottan készül a közös koncertre. Fotó: Facebook

A zenekarokat a Semmi együttes vezeti fel és grandiózus finálét ígérnek. A kettő között pedig mindkét zenekar kedvencei és újdonságai elhangoznak, számos meglepetéssel, felcsendül az összes várva várt fontos sláger, de világpremierek is lesznek.

- És elhangzik a világ egyik leghülyébb (vagyis legjobb) dala is, a Vágjál lyukat a kádba, amit egyszer már előadtunk Dorogi Petivel akusztikus feldolgozásban a Petőfi tévében, s most újra nekirugaszkodunk – említi egyik kedvencét Sziámi.

S hogy mindez hol? Július 12-én este hattól Óbudán, a Kobuci kertben. Az érdeklődés nagy, hiszen aki egyik vagy másik zenekart szereti, kíváncsi erre a különleges „vegyes felvágottra”.

