Tornóczky Anita: „Nagyon szeretnék természetes úton szülni”

Tornóczky Anita minden perce a babavárásról szól, és ilyenkor sokkal tudatosabban reagál az ember. Anita furcsán érezte magát, ezért orvoshoz fordult, és kiderült, hogy meg kell vizsgálni a szívét. Ehhez kapott egy hordozható EKG-t.

Szépen nő Tornóczky Anita pocakja – Fotó: Rozman Péter / hot! magazin

– Már gyerekkoromban is volt egy kis aritmián, de semmi komoly. Most nem edzek, feljött rám 15 kiló, aminek a nagy része valószínűleg víz, és a terhesség alatt növekszik a vér mennyisége is, amit keringetni kell. Vagyis valószínűleg erről van szó, kicsit túlterhelődtem – kezdte Anita bizakodóan a hot! magazinnak.

Bár a kora miatt automatikusan veszélyeztetett terhesnek számít, annyi mindent lefednek a kötelező vizsgálatok, hogy nem kell semmilyen külön szűrésre járnia, egyetlen plusz kezelésre azonban szükség van.

– Sajnos még rosszul szívódik fel a szervezetemben a szájon át bevitt magnézium. Bármennyi magnéziumot is szedek be, állandóan görcsölök, így hetente egyszer infúziókúrára kell járnom – mesélte a kismama.

Tornóczky Anita természetes szülésre vágyik

Egyébként teljesen jól érzi magát, bár elárulta, hogy a méhlepény egy picit lent tapadt meg, ami alkalmanként kicsit vérezhet, de másvalamit is jelent.

– Ahogy nő a gyerek, a méhem nem megy följebb, így egyelőre úgy néz ki, hogy császármetszésre lehet szükség. Nagyon szeretnék természetes úton szülni, de egyelőre úgy néz ki, az nem opció – mondta Anita. – A vérzésnek az orvos szempontjából nincs jelentősége, az anya szempontjából igenis van. Hiába mondják, hogy előfordulhat, és nem kell megijedni, megijedsz. Így én is nagyon odafigyelek, hogy ne terheljem a szervezetemet, és ne forduljon elő ilyen.

„Nem tudom, mennyire aggódik”

Ebben segítségére van a vőlegénye, Miklós is, aki átalakította az életét, hogy a kismama és a születendő gyermek mellett lehessen. Amellett, hogy amikor csak lehet, otthonról dolgozik, a mindennapi teendőkből is igyekszik minél többet levenni a párja válláról. Ez azzal is jár, hogy az említett ijedtség pillanataiban is mellette van, vele együtt éli meg.

Anita és Miklós nagyon várják a a babát – Fotó: hot! magazin - archív

– Amikor én rémült vagyok, akkor ő azon van, hogy ne mutassa ki, hogy ő is az. Amikor én aggódom, akkor próbálja nagyon higgadtnak mutatni magát, hogy engem is megnyugtasson. Igazából nem is tudom, mennyire aggódik, mert minden helyzetben nyugodtnak mutatkozik – fejtette ki a leendő anyuka.

Felkészült a feladatra Anita általában több mint 20 kutyáról gondoskodik, így számára nem lesz újdonság az, hogy egy neki kiszolgáltatott apróság csöppen az életébe. – Szerintem nem az eleje lesz a nehéz, hanem amikor már önálló elképzelése lesz a világról, és mindig a másik irányba akar majd menni – jegyezte meg nevetve Anita.