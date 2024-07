Teljesen kifakadt Marsi Anikóról a férje: „Ez a nő itt szégyenbe rakott!”

A TV2 szőke szépsége nem is olyan rég még egy „terhességi-botrányba” keveredett, miután többen is azt találgatták, hogy 49 éves tévés babát vár, most pedig férje akadt ki a közösségi oldalán.

Fotó: Bors

Marsi Anikó eleinte nem is vette komolyan a terhességéről szóló pletykákat, azonban amikor azok már nem várt szintet öltöttek úgy érezte, hogy még idejében véget vet a találgatásoknak és kijelentette: nem terhes, egyszerűen mostanában növesztett egy kis pocakot.

Az sem kizárt, hogy pont ezért döntött úgy, hogy beleveti magát a futás örömébe, amihez pedig még egy tökéletes társa is akadt férje, Gyarmati Gábor személyében. Utóbbi pedig nem viselte olyan jól a dolgokat, mint azt eleinte képzelte, ennek pedig Instagram-oldalán hangot is adott.

Gyarmati Gábor megdöbbentő sorokkal üzent Marsi Anikónak

A férfi egy közös képet osztott meg feleségével, amelyhez ezt írta:

Ez a NŐ itt szégyenbe rakott! 17 km-t futott, én csak 12.5 -t bírtam. Büszke vagyok rá

A teljesítményükhöz pedig több követőjük is gratulált.