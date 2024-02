Marsi Anikó végre pontot tesz az i-re: megmutatta pocakját

Január elején hamar körbeért az interneten egy fotó Marsi Anikóról, mely kapcsán sokan azt találgatták, hogy a TV2 híradósa terhes-e vagy sem. A Tények műsorvezetője egy kék, testhez simuló ruhát viselt, ám úgy tűnik, a csatorna stylistja nem túl előnyös szettet választott a híradósnak. Ugyanis a ruha sokkal jobban kiemelte alakját, így a hasát is, mint azt kellett volna.

Marsi Anikó lapos hasat mutatott

A Tények sztárja szerencsére humoránál volt és nem vette fel a sok kommentelő szájából fröcsögő rosszindulatú sértéseket. Sőt! Instagram oldalán reagált az álhírre és a beszólásokra. A híradós leszögezte posztjában, hogy nem várandós. Saját bevallása szerint csupán arról van szó, hogy a pluszkilók deréktájt, azaz a hasán jelennek meg, amit ezúttal is a ruha és egyben a kamera hangsúlyosan kiemelt. A 48 éves sztár egyben azt is kiemelte, már elkezdett dolgozni az „ügyön”, és ahogy eddig is a futás az élete része volt, ezután sem fog az edzés háttérbe szorulni.

Az az igazság, hogy nem vagyok egy nádszál kisasszony. Soha nem is voltam

– mondta másnap élő adásban Marsi Anikó.

A televíziós imád futni és úgy látszik az utóbbi időben megnövelte az edzések számát, mert új fotóján lapos a hasa.

Marsi Anikó jól láthatóan fogyott Fotó: Instagram

Sajnálatos közelmúlt

Marsi Anikó és férje nem terveztek gyermeket, de örültek, amikor kiderült: babát várnak. De sajnos a várandósság kilencedik hetében a televíziós elvetélt.

„Én azt tartottam csodának, hogy ilyen egyáltalán előfordulhat, hogy az ember 47 évesen spontán teherbe esik. A Jóisten azonban úgy döntött, hogy túl öregek vagyunk ehhez. Gábor oda volt, én leginkább csak nem hittem el” – mondta akkor Anikó.