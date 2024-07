„Egyetlen egy rossz mozdulatért másfél évet fizetek” – Súlyos balesete után újabb műtét vár Szeredy Krisztinára

A törékeny énekesnőről nem is gondolnánk, milyen extrém hobbijai vannak. Leblanc Győző partnere, Szeredy Krisztina az egyik ilyen alkalommal, június elején szenvedett komoly balesetet Olaszországban, egy szikláról zuhant le és szilánkosra tört a karja. Óriási fájdalmai voltak, így kint felkeresett egy kórházat, ahol gipszet kapott, ám rossz hírt is közöltek vele: műteni kell. Úgy döntött, az operációt csak itthon vállalja, így hazaérkezése után nem sokkal már túl is volt a komoly beavatkozáson. Most egy újabb lépést tett a gyógyulás felé, ugyanis a gipsz már egy ideje lekerült róla, azonban a rögzítő kötéstől még csak most szabadulhatott meg.

Szeredy Krisztina egyetlen fellépést sem mondott le súlyos sérülése miatt (Fotó: Szeredy Krisztina)

Szeredy Krisztina gyógyulása még hónapokig eltart

Szeredy Krisztina a Borsnak elárulta, messze még a gyógyulás, olyannyira, hogy egy év műlva újra kés alá kell feküdnie.

– Egy speciális hurkos módszerrel drótozták össze a könyökömet.

A műtétet követő tizedik napon vették le a gipszet, és majd egy hónapon keresztül, egészen a hét közepéig nem mozgathattam, egy kartartó segítségével rögzítettük a nyakamhoz.

Végre ezt a merevséget magam mögött tudhatom. Készült egy új röntgenfelvétel, a csont szépen összeforrt, úgyhogy megkezdődhet a gyógytorna – kezdte lapunknak az operaénekes.

Olaszországban történt a baleset, a helyi kórházban gipszelték be a karját (Fotó: Szeredy Krisztina)

Drótok tartják össze a könyökét

Azonban még hosszú út vár Krisztinára, ugyanis a gyógyulás további 6-8 hetet vehet még igénybe.

– Teljesen merev a karom, sem föl, sem le nem bírom mozgatni egyetlen centire sem. A doktor úr egyébként nagyon biztatott, hogy legyek türelmes, mert idővel teljesen a régi leszek – fűzte hozzá mosolyogva. – A könyök egy speciális testrészt, aminek hosszadalmas a gyógyulása.

Amíg a nyaktartót viseltem, nagyon figyeltem, vigyáztam rá, most, hogy már mozgatnom kell, fájdogál.

Az izmok, az inak letapadtak, bemerevedtek. Minden egyes tornával – még ha csak egy tyúklépéssel is –, de közelebb kerülök a felépüléshez – fűzte hozzá.

Krisztina a történtek ellenére sem mondott le egyetlen fellépését sem. A munka kevésbé, azonban a hétköznapi mozdulatok komolyabb nehézséget jelentettek számára, ugyanis jobb kezes.