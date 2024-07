Közösen adott interjút Stana Alexandra és Köcse György: végre elárulták mi van köztük

Nem sokkal az esküvőjük után robbant a hír, hogy Stana Alexandra és Köcse György elválnak, ám a rajongóik azóta is gyakran látják őket együtt, ami miatt sokan azt feltételezik, hogy talán közös útjuk még nem ért véget és újra együtt vannak. A táncos páros most a Tények Pluszban adott interjút, ahol végre lerántották a leplet az egymáshoz fűződő viszonyukról.

Stana Alexandra Köcse György oldalán mesélt a kapcsolatukról (Fotó: TV2)

A látszat csal

Szandi elárulta, hogy ugyan sok közös kép és videó látott napvilágot mostanában, ez azonban mind a tánc miatt van:

Igazából nem új keletű dolog az, hogy mi dolgozunk együtt, nekünk már tavaly óta van egy pár közös munkánk. Ez nyilván várható volt, hiszen mindketten táncosok vagyunk, ebben a közegben mozgunk, egy a baráti társaságunk és ugyanazok a munkatársain. Úgyhogy most úgy alakult, hogy a Margitszigeti Szabadtéri Színpadra készülő revü showban együtt fogunk táncolni.

Stana Alexandra szerint tökéletesen működik a közös munka

A pár továbbra is nagyon közeli viszonyt ápol, annak ellenére, hogy már nincsenek együtt. Ez a közeli kapcsolat és mély szeretet egymás iránt pedig rengeteget segít nekik abban, hogy jól tudjanak együttműködni.

Tök jó kis nosztalgikus pillanatokat élünk meg. Mi azért nagyon régóta ismerjük egymást, dolgozunk együtt és nagyon hosszú múlt van mögöttünk. Szerintem ez most itt a felkészülési idő alatt érezhető is, mert nálunk egy annyira összeszokott párosról van szó, hogy olyan, mintha tegnap táncoltunk volna utoljára együtt

– árulta még el a táncosnő.

Amikor nem volt férjével, akkor Marics Petivel próbálják összeboronálni Stana Alexandrát a rajongók (Fotó: TV2)

És bár Szandi jelenleg szingli, a rajongók a Dancing with the Stars után többször is összeboronálták műsorbeli táncpartnerével Marics Petivel is. Azonban mindkét fél tagadta, hogy romantikus szálak fűznék őket egymáshoz, de azt elárulták, hogy nagyon jó baráti viszonyban vannak, ami abból is látható, ahogy a Zsákbamacskában előszeretettel ugratják egymást.