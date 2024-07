Összeveszett Vilmos és Katalin a királlyal, vége a köztük lévő harmóniának?

Köztudott, hogy Katalin és Vilmos milyen jó kapcsolatot ápol Károllyal. Nemrég azonban mégis összevesztek, ugyanis a walesi hercegi pár legidősebb fia, György herceg elérkezett abba a korba, amikor is szépen-lassan egyre több megjelenést kell vállaljon. Erről Tom Quinn királyi szakértő és kommentátor számolt be, miután az első ilyen összezörrenés a király koronázásán történt. A szülők ugyanis nem igazán értettek egyet azzal, hogy fiuk milyen szerepet tölt majd be.

Katalin és Vilmos aggódott György miatt. Fotó: GETTY IMAGES / GETTY IMAGES

A vita a monarchia feje és Vilmosék között arról zajlott, hogy muszáj-e Györgynek formális szerepet betöltenie nagyapja nagy napján.

Katalin és Vilmos azon aggódott, nem lesz-e sok neki.

- közölte Quinn.

Elmondta, a trónörökösben azért támadtak kételyek, mert eszébe jutott az, hogy ő és Harry min mentek keresztül fiatalon, amikor ilyen eseményeken kellett résztvenniük formális szerepkörben (például édesanyjuk temetésén, amikor is Diana koporsója mögött kellett vonulniuk). A nagy nyomás a tökéletes szerepkör betöltése érdekében, a meredő szempárok... Épp ezért merült fel az emberekben is a kérdés: biztos muszáj Györgynek "kisinasnak" lennie Károly bevonulásakor a palástot tartva?

György végül mint tudjuk vállalta a szerepet, amivel történelmet is írt. Ő lett ugyanis az első trónvárományos, aki ilyen rendkívül fiatal korban, 10 évesen részt vett és segédkezett egy koronázási ceremónián a Westminsteri apátságban - írja a Mirror.