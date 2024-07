„Örökké” – záporoznak a kommentek Tóth Gabi és Papp Máté Bence fotója alá

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Tóth Gabi és Papp Máté Bence már hónapok óta készültek első közös táborukra, ahol mások mellett lovagsággal, íjászkodással, táncokkal, énekekkel várták az ide érkező fiatalokat.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence boldogabbak, mint valaha Fotó: Ladóczki Balázs

A napokban pedig az is kiderült, hogy megérte a sok készülődés, ugyanis óriási sikere volt az "Egy a ritmusunk" elnevezésű tábornak, így most a szerelmespárra rá is fér is egy kis pihenés. Amit szemmel láthatóan egymás karjaiban töltenek, legalábbis erről árulkodik legújabb fotójuk.

Összebújós fotón romantikázik Tóth Gabi és Papp Máté Bence

Az énekesnő és kedvese le sem tagadhatná, hogy mennyire boldogok, ami a követőiknek is feltűnt, akik nem győznek gratulálni a csodás párosukhoz.

„Nagyon örülök, hogy látlak drágám titeket így együtt!! Tökéletes pár, társak vagytok együtt!! Maradjon veletek ez a pillanat, boldogság örökké!!!”

„Nagyon szépek vagytok Gabi! Még sok szép időt együtt azt kívánom drága!”

„Nagyon szépek vagytok! Látszik. Boldogság! Legyetek mindig ilyen boldogok Gabi! Sok puszi nektek”

– írták mások mellett.