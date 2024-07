Ijesztő esetekkel találkozott a táborukban Tóth Gabi: „Sok lány kért tőlem segítséget”

– Volt Robinak egy olyan coach-technikája, amelyben az volt a feladat, hogy egy kis papírra fel kellett írnia mindenkinek név nélkül egy félelmét. Ezután felolvastuk őket és jelentkezni kellett annál, ami másnak is félelmet okoz, illetve annál is, ami pedig nem. Így együtt volt lehetőség megbeszélni olyan dolgokat, amik óriási gátat okoztak nekik, együtt élhették át azt, hogy nincsenek egyedül egy adott problémával. A lányok közül például volt 6-7 olyan lány is, akik mindannyian jelentkeztek, amikor arról volt szó, hogy az utcán molesztálták őket: követték őket tömegközlekedésen, vagy beszóltak nekik. Ez volt a leghosszabb téma mind közül.

A félelmek leküzdésében olyan feladatok is voltak, mint például lovaglás, amitől többen tartottak, de Robi végigkísérte őket és azok a gyerekek, akik eleinte nem mertek felülni, végül egészen más emberként szállhattak le a lóról.

Tóth Gabi elárulta, hogy már most igény mutatkozott a jövő évi táborra, illetve arra is, hogy a gyerekek újra találkozhassanak, hiszen nagyon jól érezték magukat és jóban lettek egymással.

– Elhívtuk a gyerekeket a Kárpát-Haza Konferenciára, amit Máté szülei, Imre és Anikó szerveznek. Határon innen és túlról is rengeteg vendég érkezik, mi is fellépünk Mátéval, így ott újra tudunk velük találkozni. Nagyon jó érzés, hogy önköltségből és a saját magunk szervezéséből így össze tudtuk hozni a tábort még a nehézségek ellenére is, és legfőképpen az, hogy ilyen visszajelzéseket kapunk, nagyon hálás vagyok, hogy ennyire jól sikerült.