Azt hitték, beteg! 10 kilót fogyott a TV2 sztárja

Emlékezetes maradt a Next Top Model Hungary elődöntője, ahol a kommentelők szerint ugyanis a zsűri rossz döntést hozott. Jávori Lili volt az egyik kieső, akinek Tomán Szabináék szerint túl sportos a testalkata, és túl izmos, ami miatt alkalmatlan topmodellnek. De úgy látszik az ítészek nagyon mellé lőttek, a gyönyörű táncosnő ugyanis a legújabb fotói szerint rengeteget fogyott, főleg izmaiból. De, mint kiderült, nem szánt szándékkal fogyott, sőt! Sajnos a stressz miatt olvadt le róla 10 kiló, pedig sokan már azt hitték beteg.

A Next Top Model Hungary zsűrije szerint, alkata miatt Lili alkalmatlan topmodellnek (Fotó: TV2)

A stressz miatt fogyott le a Next Top Model Hungary elődöntőse

A gyönyörű táncosnő sokak szerint a Next Top Model Hungary nagy vesztese. Jávori Lili végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, igaz a zsűri szájából elhangzott, fogynia kell. A modellkereső műsor versenyzője végül emiatt is esett ki, a zsűri szerint sosem fog tudni sportos alkatából, izmaiból fogyni. Miután Lili kiesett, népharag zúdult az ítészekre, de ez persze a fiatal táncosnőn nem segített. Mindezek ellenére sok jót is hozott az életébe a műsor, egymás után kapja a modell megkereséseket. Ráadásul rácáfolva a zsűrire, még fogyott is, nem is keveset, most 10 kilóval mutat kevesebbet alatta a mérleg. Sokan azt hitték beteg, őt is elkapta a modell betegség.

– Nem vagyok beteg, nem vagyok, anorexiás, sem bulímiás, de nem a legegészségesebb úton fogytam le - árulta el a Borsnak Jávori Lili. - A forgatás idején a 176 centis magasságomhoz 69 kiló voltam, most 59-60 vagyok, attól függ milyen nap van. A műsor után történt a szakításom, aztán félévi vizsgáim voltak a Táncművészeti Egyetemen és még plusz munkáim is lettek.