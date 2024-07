Nem titkolózik tovább a sztárpár: Terhespocakot villantott a gyönyörű színésznő – fotók

Újra megvillantotta kerekedő pocakját Margot Robbie. Mint korábban írtuk, a Barbie gyönyörű szőke sztárjáról már egy ideje pletykálták, hogy várandós lehet, azonban ő ezt nem erősítette még meg hivatalosan. Képek már korábban is készültek róla, ami azt sejtette, valóban állapotos, azonban most, hogy a színésznő férjével, Tom Ackerley-vel részt vett Wimbledonban a teniszbajnokságon, mondhatni hivatalosan is bejelentette, hogy várandós. A kismama ugyanis egy olyan ruhát vett fel, ami elárulta: valóban az első gyermeküket várja a szerelmével.

Margot Robbie első gyermekét várja Fotó: Warner Bros. / Northfoto

Habár Margot Robbie egy trükkös, bővebb szabású pöttyös ruhát viselt direkt, a gömbölyödő pocakját az nem takarta el, így ezek lettek az első hivatalos fotók a színésznőről kismamaként. Várható azonban, hogy ahogy házasságát sem teszi ki a nyilvánosságnak, úgy a várandósságáról sem fog sokat mondani.

Tom Ackerley és Margot Robbie 2016-ban mondták ki a boldogító igen. A Barbie hősnőjének kedvese szintén filmekkel foglalkozik - írja a Life.hu