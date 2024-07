Mintha testvérek lennének! Magyar sztárok és külföldi hasonmásaik

Magyar sztárok külföldi hasonmásai - Azt mondják, valahol a világban mindenkinek akad egy hasonmása. A világsztárok között is találkoztunk már megdöbbentő esetekkel, mikor alig lehet különbséget tenni a két személy között, ám nem kell olyan messzire menni, hiszen hazánk hírességei között is vannak, akik megszólalásig hasonlítanak egy-egy hollywoodi világsztárra. Például ilyen Nagy Melanie, akinek akár az "elveszett ikertestvére" is lehetne Jessica Alba, de Csősz Bogi is megszólalásig hasonlít Katherine Heiglre.

Magyar sztárok külföldi hasonmásai: Csősz Boginak, Dávid Petrának és Nagy Melanie-nak is van egy elveszett ikertestvére (Fotó: Bors)

Nagy Melanie és Jessica Alba

Sokaknak feltűnt már, hogy G.w.M egykori kedvese szinte kiköpött mása Jessica Albának. Igaz, maga Melanie nem látja, hogy hasonlítanának, de nagyon hízelgőnek tartja a dolgot.

– Igazán hízelgő, hiszen egy gyönyörű és tehetséges színészről van szó. Az ő szépsége belülről fakad, nagyon természetes és egyben egyedi is, de őszintén szólva, nekem nem tűnt fel a hasonlóság. Ellenben nagyon jól esik, hogy egyesek úgy gondolják, hogy látják bennem Jessicát. Feldobták vele a napomat! – fogalmazott a csinos híresség korábban a Borsnak.

Ugye, hogy akár testvérek is lehetnének? (Fotó: Getty Images / Bors)

Csősz Bogi és Katherine Heigl

Abban egyetérthetünk, hogy Bogit és az Emmy-díjas amerikai színésznőt nagyon könnyű lenne összekeverni, hiszen nagyon sok vonásuk megegyezik: az arcformájuk, a szájuk, a szemük, de még a gesztusaik is.

Nézd csak!

Na, vajon melyikük Bogi és melyikük Katherine? (Fotó: AFP / Bors)

Kovács Gyopár és Kylie Jenner

Igaz, lsősorban mindenki Tóth Andi hasonmásának titulálta Gyopárt, azonban ha jobban megvizsgáljuk, inkább Kylie Jennerre hajaz a színésznő. A világsztárhoz hasonlóan sminkel, sőt még a stílusukban is akad párhuzam. Gyopár szerintünk ügyesen elvegyülne a Kardashian-Jenner klánban.

Kylie Jenner jutott eszembe először, ahogy ránéztem a fotóra. Aztán megláttam a nevedet. Brutál a hasonlóság

– írták Gyopár egyik fotója alá.

Kovács Gyopár nagyon hasonlít Kylie-ra (Fotó: AFP / Bors)

Dávid Petra és Sandra Bullock

Többeknek feltűnt, hogy a Házasság első látásra sztárja egy kicsit talán a Beépített szépségre hasonlít. Ezt természetesen jelezték Petrának is a rajongók, aki nagyon örült a párhuzamnak, hiszen nagy csodálója Sandrának.