Házasság első látásra: Petra külseje megint óriásit változott — videó

Dávid Petra sosem csinált titkot belőle, hogy botoxoltatott, erről korábban a Ripost-nak adott interjújában beszélt. A Házasság első látásra ismert szereplője nemrég óriási átalakuláson ment keresztül, hiszen ikonikussá vált hosszú, fekete haját rövid, szőkésbarnára cserélte.

Házasság Első látásra Petra jobban szerette hosszú haját (Forrás: Dávid Petra)

Nem érzi önazonosnak

Az azóta eltelt időben még mindig nem sikerült megszoknia az újdonságokat, mint mondja, még az is lehet, hogy hamarosan újra fodrászhoz megy:

Adtam időt magamnak, de nem vagyok kibékülve a hajammal, még mindig szokatlannak érzem. Még nem jöttem rá, hogy a színe nem jó, vagy a hossza, akár a kettő együtt, de valahogy nem érzem magaménak. Azt gondoltam, hogy csak túl nagy volt a váltás, de ennyi idő alatt már megszokhattam volna. Ez a hossz praktikus, gyorsan szárad, nyáron előnyös. De hosszú hajjal valahogy olyan magabiztos voltam, ez most hiányzik.

Petra bevallotta, hogy néhány hete a körmei is rövidek, ezzel aztán annyira sem tudott megbarátkozni, mint a frizurájával:

Rég utáltam ennyire valamit, tudom, hogy ez a divat, de minden alkalommal ránézek a kezemre és azt látom, mintha egy férfié lenne, akinek véletlenül ki lett lakkozva a körme.

— Mondjuk most már eltalálom, mire akarok kattintani a telefonomon, az elején még az sem sikerült, mivel hosszú körmökkel egészen másképp nyúl az ember az érintőképernyőhöz.”

A Házasság első látásra sztárja szereti az esztétikai beavatkozásokokat

Petra legfrissebb videójából kiderül, hogy megint botoxoltatott, amit egyáltalán nem tart elítélendőnek:

Szájfeltöltésem voltam körülbelül egy hónapja, illetve homlok botox és arc töltés is volt, egy úgynevezett ‘szupermodell look’ nevű beavatkozás. Az a baj ezekkel, hogy az ember ahogy tükörbe néz, nem látja, hogy bármi is meg lenne csináltatva, mert természetes hatású és megszokja a szemed.

— Én sem látom magamon, maximum fényképeken, valószínűleg ezért lehet ezt túltolni egy idő után. A Szupermodell look most lett először megcsináltatva, és nagyon elégedett vagyok vele. Én még mindig természetesnek gondolok ennyi beavatkozást, de azzal is ki vagyok békülve, ha a követőim más véleményt fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban. Az számít igazán, hogy én hogy érzem jól magam a bőrömben — vallja Petra.