Elképesztő hasonlóság! Szerinted Jessica Alba vagy Nagy Melanie van a fotókon?

Azt mondják, valahol a világban mindenkinek akad egy hasonmása... A világsztárok között is találkoztunk már megdöbbentő esetekkel, mikor szinte nem tudunk különbséget tenni a két személy között. Ám nem kell olyan messzire menni: hazánk hírességei között is vannak, akik megszólalásig hasonlítanak egy-egy hollywoodi világsztárra. Például Nagy Melanie, akinek akár az "elveszett ikertestvére" is lehetne Jessica Alba.

Nagy Melanie megszólalásig hasonlít a hollywoodi színésznőre Fotó: Nagy Zoltán

A 42 esztendős világsztárt talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen amellett, hogy Hollywood egyik legkeresettebb színésznője, s most már üzletasszonya, többször felkerült a legszexibb hírességek listájára is. Nos, ebben a névsorban több hazai celeb is helyet kaphatna, akár Nagy Melanie is, akit előszeretettel hasonlítgatnak a rajongók Jessicához.

Csak szerintem néz ki úgy mint Jessica Alba?

– kérdezték a sztáranyuka fotója alatt, mi pedig kíváncsiak voltunk, mit szól ehhez Melanie.

"Igazán hízelgő"

Bár a műsorvezetőnek nagyon jól esik, hogy sokak szerint hasonlít a hollywoodi szépségre, ő mint mondja: nem látja a hasonlóságot. Bár, érdemes lenne elgondolkoznia a dolgon, hiszen valaki külön TikTok-videót készített a két hírességről, hogy akár testvérek is lehetnének.

– Igazán hízelgő, hiszen egy gyönyörű és tehetséges színészről van szó. Az ő szépsége belülről fakad, nagyon természetes és egyben egyedi is, de őszintén szólva, nekem nem tűnt fel a hasonlóság. Ellenben nagyon jól esik, hogy egyesek úgy gondolják, hogy látják bennem Jessicát. Feldobták vele a napomat! – fogalmazott a csinos híresség.

Most viszont te jössz! Készültünk neked egy játékkal: nézzük, tudsz-e különbséget tenni Melanie és Jessica között!