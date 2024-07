Megszületett Iszak Eszti és Gyurta Dániel kislánya: ilyen különleges nevet kapott

Sajtóértesülések szerint megszületett Iszak Eszter és Gyurta Dániel első gyermeke.

Meszületett Iszak Eszti és Gyurta Dániel első gyermeke Fotó: tv2

A Iszak Eszti és Gyurta Dániel 4 éve szeretett egymásba és két évvel ezelőtt mondták ki a boldogító igent egy tündérmesébe illő esküvőn. Ahogy arról a Bors beszámolt, a TV2 gyönyörű műsorvezetője és ex-olimpikon férje februárban, az Instagram-oldalukon jelentették be mindenki legnagyobb meglepetésére, hogy az első gyermeküket várják.

A Blikk információi szerint pedig már meg is született a kislány, a lap úgy tudja, a baba és az édesanya is jól vannak, már az otthonukban élvezik, hogy bővült a család. Azt is tudni vélik, hogy a Mokka műsorvezető és férje, követve a családi hagyományokat a Mirabella nevet adta kislányuknak.