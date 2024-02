"Az első négy hónapot jól viseltem" - Iszak Eszter élő adásban vallott a terhességéről

Iszak Eszter és ex-olimpikon férje, Gyurta Dániel az Instagram-oldalukon, egy tündéri fotóval jelentették be csütörtök délután, hogy első gyermeküket várják.

Iszak Eszter első babáját várja (Fotó: Bors)

A fiatalok mindössze két évvel ezelőtt kötötték össze hivatalosan is az életüket egy titkos esküvő keretein belül, miután Dani egy Maldív-szigeteki nyaralás alkalmával megkérte szerelme kezét.

Eszti péntek reggel a Mokkában mesélt a babavárás eddigi élményeiről, miután Istenes Laci gratulált neki, és elhalmozta ajándékokkal. A kismama sugárzó arccal mesélte, hogy körülbelül a várandósság tizenhatodik hetében jár, és eddig nagyon jól viseli az áldott állapotot.

− Nagyon jól érezzük magunkat. Szerencsére egyébként én nagyon jól viseltem az első négy hónapot, Dani is jól van. A nézőink közül tegnap páran már írták kommentben, hogy látták az arcomon. Én nem látom, mert mindennap tükörbe nézek, de állítólag valami megváltozott. Lehet, pufibb lett egy kicsit az arcom

- mesélte mosolyogva Eszti.

Iszak Eszter sok csalódás után talált rá Danira

Hosszú út vezetett odáig, hogy a sztárpár egymás mellett találja meg a boldogságot, Eszti korábban Dobrádi Ákossal élt se veled, se nélküled kapcsolatban 7 éven át, Gyurta Dani pedig a Cserpes Laurával való szakítása után találta meg élete szerelmét Esztiben.

A szerelmesek a csodálatos Le Til Kúriát választották a 2022-ben tartott esküvőre, amely az utóbbi időben több sztár álomesküvőjének is helyszíne volt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szívében található, Biri nevű, alig 1500 lakosú településen az elmúlt években több sztár is vendégeskedett. Itt tartotta álomesküvőjét Rácz Jenő és Dóra, Dobó Ági és Csaba, vagy éppen Stana Alexandra és Köcse György. Úgy tudjuk, Eszter és Dániel is szerette volna, ha a számukra fontos emberek, legyenek azok ismertek vagy sem, jól érezzék magukat az ő nagy napjukon, így a legszűkebb kör napokon át együtt ünnepelhetett velük.