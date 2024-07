Luke Newton: Görög táncosnő a szerelme!

A Bridgerton család sztárja, Luke Newton a napokban egy új hölgy oldalán mutatkozott, felpörgetve ezzel a közösségi médiát. A színész a sorozat londoni afterpartyja után lépett a fotósok elé Antonia Roumelioti táncosnővel, majd kéz a kézben távoztak.

A Bridgerton Colinja megmutatta barátnőjét (Fotó: Profimedia/hot magazin)

Újabb Bridgerton-románc

A pletykák szerint a szerelmesek április óta vannak együtt. A rajongók eddig azt hitték, hogy Newton a filmbeli partnerével, Nicola Coughlannel alkot egy párt – az intim jelenetek kémiája ezt feltételezte. Most kiderült, hogy csak barátok. A TikTokon nemrég szívmelengető fotókon láthattuk Coughlant és Roumeliotit, amint ölelkezve pózoltak egy másik Bridgerton-eseményen, ami arra utal, hogy Newton „csajai” igencsak jóban vannak.

Antonia és Luke debütálása szerelmespárként felpörgette a közösségi médiát (Fotó: Profimedia / hot magazin)

Luke szupersztárnak számít, de Antonia számára sem idegen a rivaldafény. A görög táncos és modell előadó-művészeti iskolába járt, és gyakran dolgozik zenei videókban. Tizenhat évesen döntőbe jutott a Greece’s Got Talent versenyen, és később szerepelt a Dancing on Ice című műsorban is.

– Luke és Antonia nagyon jól kijönnek – mondta egy informátor a Mirrornak májusban. – Még csak néhány hete vannak együtt, de máris »összenőttek«! Minden barátjuk és rokonuk örül, hogy ilyen boldognak látják őket.