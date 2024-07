Először beszélt titokzatos szerelméről Lissák Laura: „Ha a férfi hordja a nadrágot, az a jó”

Először tavaly karácsony környékén röppent fel a hír, hogy Lissák Laura egy titokzatos férfival ünnepel, majd áprilisban a Maldív-szigeteken is együtt nyaraltak. Az utazásról ugyan megosztott egy videót, amiben valamennyire feltűnik a kedvese, de szándékosan titkolja a kilétét. A Dancing with the Stars táncművésze ugyan nagyon óvja a magánéletét, most mégis kivételt tett, és a Borsnak elárulta, milyen a kapcsolatuk.

Lissák Laura párja határozott személyiség, a táncos most először mesélt a titokzatos férfiről (Fotó: Szabolcs László)

Mint ahogy a legtöbb kapcsolatban, Lauráéknál is nagyon fontos, hogy tudjanak egymáshoz igazodni. A táncos szerint ez náluk gördülékenyebben nem is mehetne:

− Azt gondolom magamról, hogy nagyon alkalmazkodó típus vagyok, de ez csak akkor megy jól, hogyha mindent pontosan tudok, hogy mit, mikor és hogyan kell csinálni. Egyébként én nem szeretek se konfrontálódni, se nehézséget okozni, úgyhogy emiatt elég könnyen simulok a másikhoz.

Úgy érzem, hogy egy párkapcsolaton belül, legalábbis az én életemben, ha a férfi hordja a nadrágot, az a jó. Nagyon jól meg tudjuk oldani az esetleges kérdőjeleket, már ha vannak, de nem túl sok van. Szerintem ez nagyon fontos, hogy alkalmazkodjunk a másikhoz, legyünk kompromisszum készek, és nálunk ez így van

– vallotta be mosolyogva.

Lissák Laura családi nyaralásra vitte a párját

A táncos már a családjának is bemutatta a párját, sőt el is utaztak együtt, amiről szintén boldogan mesélt: