Leslie Mandoki exkluzív interjút adott a Borsnak: ezt nem gondoltad volna róla

Izgalmas és nem mindennapi élményben volt része a Bors munkatársainak, a Kossuth-díjas Leslie Mandoki ugyanis megmutatta azt a németországi stúdiót, amit idestova 41 évvel ezelőtt épített a mindössze 9800 fős településen, Tutzingban, a Starnbergi-tó partján.

A Bors Leslie Mandoki vendége volt Tutzingben (Fotó: Szabolcs László)

A rendhagyó helyszínbejárás apropója a Mandoki Soulmates májusban megjelent dupla albuma volt, ami már csak azért is különleges, mert analóg technikával készült, ami egyedi hangzást kölcsönöz neki. A Bors munkatársai természetesen bele is hallgathattak az igazi zenei csemegének számító, Memory of our future címet viselő dupla albumba, amelynek dalai igen fontos társadalmi témákat és problémákat boncolgatnak. Mandoki szerint ugyanis az emberiség most nehéz helyzetben van, kicsit olyan, mintha elveszítettük volna az iránytűnket.

Leslie Mandoki új albuma analóg technikával készült (Fotó: Szabolcs László)

A többszörös platina- és aranylemezes világhírű zenész, zeneszerző a legendás, 41 éve épült tutzingi stúdióban adott exkluzív interjút a Borsnak.

– Minden reggel felsétálok ide a stúdióba, sőt, olyan is van, hogy kenuval jövök és kikötök valahol a közelben. Gyalog másfél kilométerre vagyunk otthonról. Nekem ez egy menedék, egy zenei alkotóhely, ahol csodás zenék születnek, és a világ minden tájáról érkeznek ide fantasztikus zenészek, alkotók. Itt nőtt fel mindhárom csemetém is, itt rohangáltak fejhallgatóval, nem is csoda, hogy mindhárman művészek lettek. Ez a stúdió maga egy álom, ráadásul technikai korlátok sincsenek, zeneileg mindent meg tudunk valósítani – büszkélkedett a 71 éves művész, akinek számtalan fiatal művész köszönheti a karrierjét, Mandoki ugyanis rengeteg tehetségnek egyengette az útját. Bár igazi világutazó, Tutzingben megtalálta a békét, ezen a településen ugyanis az ajtókat sem kell bezárni, annyira nagy a közbiztonság.

Leslie Mandoki 41 éve építette a legendás stúdióját. A Bors nála vendégeskedett (Fotó: Szabolcs László)

Leslie Mandoki: Hiányzik a házibuli és a kovászos uborka

Vannak olyan dolgok azonban, amiket Németország nyugalma sem tud pótolni a zenész számára, még akkor is, ha gyakran jár haza Magyarországra, és a gyerekeivel is magyarul beszél.

– A vaker és a házibulik nagyon hiányoznak, Németországban nem is ismerik ezt a szót, le se tudod fordítani, mint ahogy a mulatozást sem. Megkérdezik ugyanis, hogy mit ünnepeltek, valakinek születésnapja van? Ilyenkor mindig azt felelem, hogy az életet ünnepeljük, vakerázunk. Szóval hiányzik a házibuli és a kovászos uborka, néha a gesztenyepüré is. A gyerekeimmel is magyarul beszélek, nagyon közel állunk egymáshoz. Olyannyira, hogy az új albumon van egy dal, amit a fiamnak Gábornak dedikáltam, de tulajdonképpen a lányaimnak is szól – mesélte büszkén A Mandoki Soulmates alapítója, aki akkor is művészi pályára lépett volna, ha nem zenésznek áll.