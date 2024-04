Óriási bejelentést tett Leslie Mandoki, ennek sokan fognak örülni

Hatalmas bejelentést tett csütörtök délután a friss Kossuth-díjas Leslie Mandoki!

Leslie Mandoki új albummal jelentkezik (Fotó: mg)

A Mandoki Soulmates alapítója májusban egy egészen különleges dupla albummal rukkol majd elő, a bakelitnek pedig elmondása szerint nagyon fontos szerepe van. A Bors természetesen ott volt a csütörtöki sajtótájékoztatón, ahol Mandoki hosszasan beszélt az új lemezről. Elmondta többek között azt is, hogy a Memory of out future címet viselő korong feladata nem kevesebb, minthogy a zene ereje által kivezesse a világot a jelenleg uralkodó sötétségből. Emellett megemlítette, hogy a lemez különleges, úgynevezett analóg technikával készült, ami egy egyedi hangzást kölcsönöz neki.

Leslie Mandoki a csütörtöki sajtótájékoztatón (Fotó: mg)

Leslie Mandoki pesti srácnak vallja magát

Leslie Mandoki magyar származású többszörös platina és aranylemezes világhírű zenész, zeneszerző, producer, polihisztor a mai napig pesti srácnak vallja magát. Pályája kezdete óta töretlen sikernek örvend, már több mint öt évtizede a nyugat-europai zeneipar élvonalában tevékenykedik még az elektromos autók hangzásvilágában is világszínvonalúan teljesít, számos nemzetközi díj, kitüntetés és elismerés tulajdonosa. A 1970 évek elején Erdős Péter, aki abban az időben a magyar könnyűzene ízlésformálója volt, azt mondta Leslie-nek, hogy semmilyen lehetőséget nem ad neki a zenei pályán, sőt még útlevele se lesz soha. Ennek a "művészi és emberi támogatás" dacára, Leslie-nek az volt a válasza, hogy 1975-ben disszidált barátaival: Csupó Gáborral és Szűcs Lászlóval Magyarországról, akikkel mai napig közeli barátságban állnak. Csupó Gábor többszörös Emmy-díjas animációs filmalkotó, producer, rendező, a Simpson család alkotója és 2 csillaga is van a Hollywood Walk of Fame-en Los Angelesben.

Leslie-t is kisodorta a zenész élet Los Angelesbe, de visszatért Európába, ugyanis ragaszkodott hozzá, hogy a gyermekeit Európában nevelje fel. Művészi szabadságvágya kielégítéséhez elengedhetetlen volt egy saját “műterem”, egy világszínvonalú nagy studió, ahol együtt dolgozhat a világsztárokkal és felfedezheti az igazi nagy tehetségeket, mint ahogyan felfedezte Jennifer Rusht. Már 1978-ben létrehozta az első kis stúdióját, ami az évek során fejlődött és bővült. 40 évvel ezelőtt megalapította a világszínvonalú Red Rock Stúdiót a festői szépségű Starnbergi-tó partján, melyet a legaprólékosabban terveztek meg, a tervek Niel Grand amerikai mérnök elismert akusztikus sztártervező alkotása. A stúdiót az évek során folyamatosan modernizálták a 21. század követelményeihez, hogy globálisan is az élmezőnyben maradjon. Az első platinalemez, ami Leslie nevéhez fűződik 1979-ből való, és azóta se múlt el év az aranylemezek nélkül.