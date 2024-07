Szívszorító, mit tett Korda György és Balázs Klári, miután törölték a járatukat

Immár több mint hatvan éve szórakoztatja a közönséget Korda György. A 85 éves énekes, és felesége, Balázs Klári semmi pénzért nem hagyná cserben a rajongóit, a minap is erről tettek tanúbizonyságot.

Korda György és Balázs Klári nem akármilyen nehézséget vállalt be a rajongók kedvéért (Fotó: Szabolcs László)

Törölték Korda György és Balázs Klári járatát

Nem várt nehézségbe ütközött Korda György és Balázs Klári, mikor múlthétvégén Romániába, Marosvásárhelyre igyekezett koncertet adni. Hogy kényelmesen odaérjenek, csütörtök este terveztek repülőre szállni. Bár a közönségük minden koncerten önkívületben kiabálja velük a Reptér című örökzöld slágerük refrénjét, ezúttal igencsak rossz élményt szereztek a helyszínnel kapcsolatban. Járatukat ugyanis az utolsó pillanatban törölték és másnap délelőttre rakták át. Majd az az időpont is törölve lett. Kordáék nem akarták cserben hagyni a közönséget, ezért bevállalták, hogy a légi közlekedés helyett nyolc órán át zötykölődjenek egy kisbuszban, ami a romániai városba vitte őket.

Tegnap este 22:35-kor közölték, hogy a járatot lefújták. Azért ez nem semmi, hogy ott a reptéren közlik.

– Az egyetlen pozitívum, hogy annyi képet még soha nem csináltunk a reptéren, mint most. Azt mondták, hogy másnap reggelre módosítják a járatot Marosvásárhelyre, de mire kiértünk a reptérről közölte a hangosbemondó, hogy nem 11:45 hanem 12:45 lesz. Az ösztönöm akkor azt súgta, hogy az is törölve lesz és akkor már autóval sem érünk oda. Ezért úgy gondoltuk, hogy inkább vállaljuk a nyolcórás utazást. Éjjel 2-kor hazamentünk, reggel 8 órakor beültünk a kisbuszba. Útközben kiderült, hogy valóban lefújták azt a járatot is. Úgyhogy, ha abban bízunk, nem tudunk ideérni a koncertre – idézte az imádott zenészpáros szavait a Metropol, ahol arról is beszámoltak, hogyan sikerült végül a koncert.