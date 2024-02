Újra énektanárhoz jár Korda György és Balázs Klári

Korda György és Balázs Klári egy időre most elvonul a világ elől, hiszen minden energiájukra szükségük lesz május 11-én… A sztárpár ugyanis a karrierjük csúcspontját jelentő Papp László Sport Aréna koncertjére készül, ami nagy fegyelmezettséget és igen sok energiát igényel. A ráhangolódás első lépéseként Gyuriék az eddigiekhez képest töredéknyi bulit vállaltak el, hogy sokat tudjanak pihenni, igyekeznek szellemileg és testileg is fittek lenni a nagy napon.

Korda György és Balázs Klári életük legnagyobb koncertjére készülnek (Fotó: Mogyoróssy Márton / Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Újra az iskolapadban

A Korda 85 nevet viselő nagykoncert zenei programja a cikkünk születésének idején még nem végleges, az idén hatvanhat éve (!) pályán lévő énekesnek ugyanis olyan sok slágere született, hogy egy komplett kreatív csoport dolgozik azon, hogy melyik dalok csendüljenek majd fel. A döntés természetesen elsősorban Korda Györgyön áll, de ő csakis érzelmi döntéseket képes hozni e témában, ezért kell a „hideg fej” is, aki szakmai alapon választ.

Gyuri bácsi és Balázs Klári a felkészülésük első állomásaként újra iskolapadba ültek.

– Jelképesen iskolapad ez, hiszen nem csoportos órákon veszünk részt, de a hír igaz, tényleg énektanárhoz járunk Klárikámmal – mondta a Bors megkeresésére, Korda György. – Ennek az oka pedig nagyon prózai: 2024-ben lényegesen kevesebb koncertet vállaltunk májusig, mint az elmúlt években, mert pihentek szeretnénk lenni a nagy bulin. Így viszont kevesebb terhelést kapnak a hangszálaink, amiket ugyanúgy edzésben kell tartani, mint bármelyik izomcsoportot – magyarázta az énekes, majd így folytatta:

– Szóval a hangunkra edzünk, de nem csak ez a különleges a hétköznapjainkban. Én például diétába kezdtem, a májusi koncertre szeretnék 5 kilótól megszabadulni. Klárikának erre nincs szüksége, ő ugyanolyan gyönyörű most is, mint amikor megismertem.

Gyuri bácsi 5 kilót szeretne fogyni, Klárika viszont csúcsformában van (Fotó: Móricz István)

Kevesebb póker

Korda György a fogyás érdekében napi 1-1,5 órát edz az otthoni szobabiciklijén, és ezenkívül kerüli a nassolást.

– Igyekszem az édességgel csínján bánni, kerülöm a sok szénhidrátot – mesélte Korda György. – Emellett sokat alszunk, és hát nem örülök neki, de kevesebbet is kártyázom. Sajnos ahhoz a játékhoz sokat kell ülni…

Fél óránként fel kellene állni és kinyújtóztatni a lábamat, de ha elkap a hév, akkor én bizony órákon át meg sem mozdulok az asztaltól. Ez most nem tenne jót, így hanyagolom a nagykoncertig a hajnalig tartó kártyapartikat.

A telefonos interjú közben többször is szóba kerül, hogy a Korda 85 koncert, a házaspár karrierjének a csúcspontja lesz. Az már most látszik, hogy telt ház várható, és afelől se legyen kétségünk, hogy Gyuri bácsi és Klárika olyan bulit rittyent majd a színpadra, hogy arról még évtizedek múlva is beszélni fognak. Látszik, és érezni rajtuk, hogy nagyon komolyan veszik ezt a feladatot, nem is titkolják, hogy izgulnak.

Minden éjjel azt álmodom, hogy ott állunk azon a hatalmas színpadon! Nagyon izgalmas ez az egész!

– mondta Balázs Klári a felkészüléssel kapcsolatban.

Nagy izgalommal várják a különleges koncertjüket (Fotó: Knap Zoltán)

„Ki mondja meg, a dalaimból mennyi marad?”

Korda Györgytől – talán túl korán –, de mégis megkérdeztük, hogy ha elhangzott az Arénában az utolsó dal is, és lemegy a függöny, akkor vajon mit fog érezni? Hálát? Búcsút? Ürességet? Hiszen azon a ponton elmondhatja, hogy elért mindent, amit csak elérhetett a szakmájában.

Feljutott a csúcsra, megcsinálta a legnagyobb bulit is. Ezek után mi lehet a kihívás számára?

– Érdekes kérdés ez… Hát… – kereste a szavakat az énekes.

Nemrég fejeződött be a Csináljuk a Fesztivált, amit megint ugyanúgy imádtunk Klárikámmal, mint eddig. Szóval ott elhangzott egy dal, Balázs Fecó: „Maradj velem!” című slágere, Király Viktor előadásában. Mit mondhatnék. Hallgattam ezt a dalt, és váratlanul a lelkemhez ért a szövege.

„Amikor vége az utolsó dalnak is,

Az utolsó hang is szétfoszlott már,

Magányos tárgyak, az elhagyott színpadon,

Fölborult székek, és konok homály.

Papírlapok, egy tépett plakát a lábunk alatt,

Ki mondja meg, a dalaimból mennyi marad?” – idézte a szöveget Korda György, majd elcsukló hangon annyit tett hozzá:

Minden előadót, így engem is ez foglalkoztat a leginkább: A dalaimból mennyi marad?