Kitálalt az informátor: Meghan Markle vissza akarja kapni régi életét

Nem titok, hogy Meghan Markle élete egy pillanat alatt megváltozott, amikor összekötötte életét Harry herceggel. Most úgy tűnik, hogy egy része még mindig szeretné visszakapni a korábbi életét.

Fotó: Northfoto

A királyi család tagjaként nem volt könnyű Meghan Markle-nek, de most sincs könnyebb dolga, hiszen sorra dőlnek meg az új projektjei. A dolgok most nehéz fordulatot vehetnek a pár számára, mivel egyes források szerint Meghannek hiányzik a korábbi gondtalan élete, amikor még színésznő volt. Most állítólag azt kívánja, bárcsak visszakaphatná ezt az időszakot.

Markle jól ismert színésznő volt a Briliáns elmék című sorozat után, és gyorsan népszerűvé vált a szakmájában. Amikor férjhez ment, fel kellett hagynia a színészkedéssel, hogy a királyi család tagjaként éljen. Az új életére való átállás akkoriban nem volt könnyű neki. A marca.com szerint Meghan azóta is régi életére vágyik, és ezzel a portál szerint sokan tisztában vannak, egyáltalán nem titok.

Meghan nem titkolja, mennyire hiányzik neki a gondtalan élet, amikor színésznő volt. Bár soha nem változtatna azon, hogy hozzáment Harryhez és gyermekeket szült, egy része arra vágyik, hogy úgy élhessen, mint régen

– mondta egy forrás.