Képtelenség máshová nézni! Gyönyörű dekoltázst villantott Baukó Éva – Forró fotó

Baukó Éva nemrég a görögországi Zákinthoszon járt, hogy elindítsa a nyarat. Természetesen a festői látvány és a tengerpart sem volt elég, hogy Éva elfelejtkezzen népes rajongó táboráról, akiket szexi bikinis fotókkal örvendeztetett meg.

Fotó: Facebook

Azóta a celeb már haza is érkezett, és első körben az egyik kedvenc helyére látogatott el a minap. Mindezt tette úgy, hogy egy nagyon csinos ruhába bújtatta tökéletes testét. A mélyen dekoltált darab pedig egyenes rálátást nyújtott Baukó Éva hatalmas melleire. Nem is lehet máshova nézni, hiába mutatta be a celeb, hogy milyen finomságot fog ebédelni.