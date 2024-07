Fájdalmas gyásszal indul a reggel: egyik napról a másikra meghalt a sorozatsztár

Rettenetes hírrel indul a reggel. Esta TerBlanche ugyanis elhunyt. A mindössze 51 éves színésznő holttestét a minap találták meg, akkor már egy napja halott lehetett, csak senki nem vette észre a hiányát. A halálának oka ismeretlen, de zajlik a nyomozás, hogy mi vezethetett ennek az egészséges és gyönyörű nőnek hirtelen halálához. Esta egyébként a Miss Teen South Africa versenyen tűnt fel először 1991-ben, ezt a szépségversenyt meg is nyerte. Ezután Afrikában játszott szerepeket, majd felkérték, hogy alakítson egy karaktert az All My Childrenben - írja a The Mirror.