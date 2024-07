„Már nagyon lent van a hasad” – követői szerint napokon belül szülhet Kulcsár Edina

Kulcsár Edina jelenleg a negyedik, G.w.M-el pedig a második közös gyermekével várandós. A terhessége alatt mindig boldogan osztott meg fotót magáról, ahogy szépen növekszik a pocakja. Persze gyakran véleményét és gondolatait is megosztja követőivel, de úgy tűnik, bármit is posztol, mindig ikerül nagy vihart kavarnia. Az egykori szépségkirálynő ugyanis egy újabb pocakos fényképet tett ki a közösségi oldalán.

Kulcsár Edina és G.w.M második közös gyermeke hamarosan megszületik (Fotó: Szabolcs László)

Kulcsár Edina ragyog

Edina fotója azonban nem mindenki tetszését nyerte el, pedig igazán senkinek sincs oka most kötekedni. Ritkán készül ennyire szolid kép Edináról. Nem kizárt, hogy a cél ezúttal az volt, hogy a gömbölyödő pocakja kapja a főszerepet. Sem a sminket, sem a ruhát nem vitte túlzásba, de a követői alaposan kielemezték a látottakat. Pontosabban, Edina hasát, ami a "mindenhez is értő" személyek szerint annyira lent van már, hogy nagyon közel van a szüléshez. Meglepő látni, hogy a kommentcunami Edina posztja alatt – melyet itt tekinthetsz meg – egyáltalán nem negatív és bántó, igaz, most is voltak kivételek.

– Edina. Ezt babucit pár nap múlva már a karjaidba fogod tartani! – írta egyik rajongója.

– Már nagyon lent van a hasad – utalhatott arra a követője, hogy a terhességéből már nem sok idő lehet hátra.

– Szép kismama vagy. Szép nagy hasad van, lassan csak kibújik már – dicsérte egy másik netező.

– De szép kismama vagy, csak úgy ragyogsz – kedveskedett valaki.

– Szia Edina! Annyira csodás ez az egész, hogy nevelsz hat gyereket, kettő kutyát egy kiscicát, illetve még ott van a férjed is, hát nem tudom, mit is lehetne erre mondani‼️ – írtja valaki, ami valljuk be, kicsit ironikusan hangzik. De maradjon mindenki pozitív és gondoljuk azt, hogy tényleg csak egy kedves gesztusnak szánta szavait.

A kismama azt nem árulta el, hogy pontosan mikor érkezik a baba, de azt már tudni lehet, hogy kisfiút hord a szíve alatt (Fotó: Ladóczki Balázs)

Negyedik gyermeke érkezésére koncentrál

Na, és akkor jött a feketeleves! Ennyi kedves hangvételű üzenet után mérhetetlenül rosszul esett olvasni a gonoszkodó hozzászólásokat.

– Végre valaki értett a photosophoz és eltüntették a zsír kart. Így egész jó – hangzott el a bóknak nem vehető komment.