Rettenetes, szívfacsaró hiány: hullámzó a helyzet Szandiéknál

Mindig is vágyott családra, amióta pedig megismerte élete párját, Bogdán Csabát, tudta, hogy szülőként jó csapatot alkotnak majd. Szandi mindhárom gyermekét izgatottan várta, és úgy érzi, hogy ők öten egy nagyon erős szövetséget alkotnak. Ez az összetartás akkor sem gyengült, amikor a legidősebb gyereke, a most huszonhárom éves Blanka kiköltözött Amerikába, ahol azóta is bébiszitterként dolgozik.

– Amikor bejelentette, hogy szeretne kimenni, pont jött a pandémia, emiatt egy évet csúszott ez a terv. Ezért volt időm hozzászokni ehhez a gondolathoz – kezdte a hot!-nak az édesanya, aki támogatta a lánya tervét.

Szandinak énekesnőként és háromgyermekes anyaként is helyt kell állnia (Fotó: archív)

Szandi: Hullámzó ez a helyzet

Blanka közel két éve hagyta el az országot. Szandi nagyon büszke a lányára, de anyaként néha nehéz elviselnie a hiányát.

– Hullámzó ez a helyzet, mert van, hogy Blanka rettenetesen, szívfacsaróan hiányzik. Viszont szerencsére ma már nem az van, mint régen, hogy nem tudunk beszélni. Mindennap beszélünk vele. A kilenc óra időeltolódás miatt ez nem egyszerű, de valahogy mindig megoldjuk – folytatta az édesanya.

– Nekem az a legfontosabb, hogy boldog legyen. Eredetileg két évre ment ki, de most már egy picivel tovább tervezi. A gyerekeinket nem magunknak szüljük, ezért nem láncolhatjuk magunkhoz őket. Nem tudom hazacibálni, és nem is szeretném. Nagyon büszke vagyok rá, mert jól végzi a munkáját, rendkívül önálló és talpraesett.

A család együtt látogatta meg a tengerentúlon dolgozó Blankát (Fotó: archív)

„Anyukás trükköket vetek be”

Tavaly nyáron Szandi az egész családjával kiutazott két hétre meglátogatni Blankát, de az idei szezon máshogy alakult.

– Olyan sok fellépésünk lesz, hogy nem tudunk kimenni hozzá. Tervezzük, hogy jövő tavasszal meglátogatnánk, de titkon azt remélem, hogy addigra már itthon lesz – súgta meg a háromgyerekes édesanya, aki igyekszik a nagy távolság ellenére is összetartani a családját. – Próbálom őket összeterelgetni, mint a tyúkanyó a kiscsibéit.

Nem hagyom, hogy szétszéledjenek. A tízezer kilométer távolság ellenére is szeretném, hogy folyamatosan kapcsolatban legyenek.

Ezért anyukás trükköket vetek be: amikor beszélek Blankával, akkor „véletlenül” arra megyek, ahol valamelyik testvére van, utána szintén „véletlenül” átadom a telefont, és akkor már fél órára ott is marad a tesónál, hogy beszélni tudjanak.

Folyton megújul

Az énekesnő több mint harminc éve van a pályán, a lelkesedése azonban a mai napig ugyanolyan erős, mint a karrierje kezdetén. Ennek pedig az a titka, hogy mindig igyekszik valamilyen újdonsággal előrukkolni.

– Nemsokára egy új dallal jelentkezem, ami egy világsláger feldolgozása. Nagy kedvencem ez a szám, Orbán Tamás írt rá magyar szöveget, ami tökéletesen tükrözi az érzéseimet. A klip nemsokára elkészül. Az Edda gitárosával, Alapi Pistivel pedig egy zenei különlegességet láthat-hallhat tőlünk hamarosan a közönség.